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عواصم- الوكالات: أكدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن السعوديين خدعوه في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي في حين حذَّر رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل من تهديد العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات للصحافيين إنه لا يشعر بأنه تعرض لأي خداع بخصوص مقتل الصحافي، السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وأضاف لا أشعر أنني خدعت، أبدا، هناك جملة من الحقائق، وهناك أمور ننظر فيها، لم يخدعوني، فلننتظر كيف تنتهي المسألة.

بدوره توقع وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، تعاونا وثيقا من السلطات السعودية بشأن قضية خاشقجي وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

في غضون ذلك حذر الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية من أن الغضب الأميركي في واقعة مقتل خاشقجي يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وقال الفيصل في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل.وأشار الفيصل إلى أن العلاقات الأميركية- السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما.

واكد أن المملكة ملتزمة بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة هم وكل من لم يلتزم بالقانون.مشددا على ان العلاقات الأميركية- السعودية أكبر من أن تفشل.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تتخطى الإنتاج النفطي والتجارة ومبيعات الأسلحة والاستثمار إلى التعاون في جهود السلام بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ومحاربة الإرهاب وتحجيم إيران.