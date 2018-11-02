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موسكو الوكالات: كشفت مصادر روسية أمس أن اجتماعا سيضم روسيا والهند وإيران خلال شهر نوفمبر الحالي لبحث إطلاق ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب يكون بديلا عن قناة السويس.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن هذا المشروع المخصص للنقل والذي سيكون بطول 7200 كيلومتر سيمثل بديلا أرخص وأقصر من قناة السويس، مشيرة إلى أنّ المشروع سيشمل كلا من السكك الحديدية والنقل المائي حيث سيتم شحن البضائع من ميناء بندر عباس الإيراني على ساحل الخليج، ثم يجري شحنها إلى بندر انزلي على ساحل بحر قزوين، وبعد ذلك تنقل عن طريق البحر إلى أستراخان بروسيا، ومنها إلى أوروبا بالسكك الحديدية.

وبحسب المصادر فإن الدول الثلاث تفترض أن هذا الممر المخصص للنقل الدولي، سيقلل من وقت وكلفة نقل البضائع بنسبة 30 الى 40%.

وقالت سبوتنيك انه بالمقارنة مع قناة السويس على سبيل المثال ستصل البضائع من مومباي (الهند) إلى موسكو عبر ممر النقل الشمالي الجنوبي في غضون 20 يوما.

في حين يقدر حجم الشحن السنوي بواسطة هذا الطريق الجديد بنحو 20 إلى 30 مليون طن.

ويذكر أن وزير التجارة والصناعة الهندي سوريش برابهو، كان أعلن في وقت سابق أن بلاده تود أن تستخدم هذا الممر في أقرب وقت ممكن فيما أجريت في عام 2014 عمليات تجريبية لتسليم شحنات عبر الطريق الجديد.