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كشف نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي لـ«النهار» أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف سيزور البلاد 15 ديسمبر المقبل لترؤس لجنة المشاورات السياسية الكويتية - الروسية. وبخصوص ملف الكويت في شينغن قال الخبيزي ان الملف مستمر وهو في مقدمة الطلبات ونتوقع أن تبدأ دراسة كل الملفات في العام 2019، لكن المؤكد اننا استوفينا جميع الشروط، والتأخير كان بسبب موضوع الهجرة ما بين دول الشينغن.

وحول تعرض المواطنين لعمليات نصب عقاري في بعض البلدان الاوروبية ومنها تركيا قال الخبيزي: نعمل من خلال سفارتنا لتوعية المواطنين بأهمية توثيق المعاملات، مشيرا الى أن ما حصل في تركيا نصب واحتيال ونحن نقوم بشكل يومي ببحث هذا الموضوع مع الحكومة التركية التي لمسنا منها حرصا بالغا على أن تكون الاستثمارات العقارية الكويتية في أمان.