الأولى

أطلقت وزارة الخارجية امس برنامج «التأمين الصحي» لمنتسبيها بغية توفير افضل الخدمات لهم بما يمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله: ان هذا الانجاز جاء مواكبة لما تقدمه وزارات الخارجية في الدول من خدمات متقدمة لموظفيها معربا عن تقديره للدعم والمساندة التي حظي بها القانون من تأييد واقرار من قبل اعضاء مجلس الأمة.

ونقل تهاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على تحقيق هذا الاستحقاق لجميع منتسبي الوزارة وبعثات الكويت الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

كما قدم شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المكلفة لمتابعة تنفيذ البرنامج الصحي ولجميع اعضاء الفريق العامل على ما بذلوه من جهود طويلة ومكثفة في سبيل تحقيق هذا الانجاز.