أول النهار

أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري الحرص على المشاركة في (منتدى شباب العالم 2018) الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ المصرية باعتباره «منصة حوارية تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات». جاء ذلك في تصريح أدلى به الجبري لـ (كونا) قبيل مغادرته والوفد المرافق له البلاد أول من أمس الجمعة متجها الى (شرم الشيخ) تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في المنتدى المقام خلال الفترة (3-6) نوفمبر الحالي. وقال الجبري: «يشرفني أن أنقل تحيات سمو أمير البلاد الى الرئيس عبدالفتاح السيسي والى شعب مصر الكريم وتمنيات سموه لمصر بدوام التقدم والازدهار». وأضاف أن الكويت أولت اهتماما كبيرا وحرصا عميقا على تلبية دعوة الرئيس المصري للمشاركة في المنتدى الذي يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات وترسيخ مبادئ العيش المشترك.

وأشار الى حرص الكويت على أن تكون في مقدمة الدول التي ترعى وتتبنى الطاقات الشبابية موضحا أن ما حققته من تقدم في مؤشر تنمية الشباب جاء نتيجة الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب. وأشار الجبري الى عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين الكويت ومصر في شتى المجالات معربا عن فخره واعتزازه بتمثيل سمو أمير البلاد في هذه التظاهرة العالمية. وقد وصل الجبري الى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة بافتتاح (منتدى شباب العالم) في نسخته الثانية. ويناقش المنتدى الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الموضوعات منها (دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام) و(آليات بناء المجتمعات والدول بعد الحروب والنزاعات). كما يناقش المنتدى (دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والارهاب) و(الأمن المائي في أعقاب التغير المناخي) فضلا عن (دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادي العالمي). وكان في استقبال الوزير الجبري لدى وصوله والوفد المرافق له في مطار شرم الشيخ سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ ونائب وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم اشرف منير والمستشار بالسفارة عبدالعزيز البشر وعدد من أعضاء السفارة.

