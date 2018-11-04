أول النهار

نيويورك - (كونا): دانت الكويت بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات على حقوق الانسان واختراقات القانون الدولي من قبل أطراف النزاعات كافة في مختلف مناطق العالم.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها عضوة الوفد منيرة فواز الدعيج الصباح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة تقرير حقوق الانسان أول من امس الجمعة.

واكدت الصباح في كلمتها ادانة الكويت الشديدة للهجمات التي تستهدف عمدا المدنيين في الاعمال العدائية وتجنيد الاطفال والعنف الجنسي والعرقي وغيره والقتل والتشويه.

كما شجبت الصباح استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات واماكن العبادة والبنية التحتية من قبل أطراف النزاعات مؤكدة ان «مناقشة تعزيز حقوق الانسان تعد من الأولويات التي يجب متابعتها بشكل حثيث ودقيق نظرا لما يشهده العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بسبب الصراعات والنزاعات الدامية في الكثير من بقاع العالم».

وشجعت «الشراكة والتعاون البناء من أجل تعزيز وصون حقوق الانسان واحترام اختيار المبادئ والقيم المناسبة للمجتمعات» معربة عن رفض محاولات فرض ثقافات ومبادئ على الشعوب تحت شعار حقوق الانسان.

وحثت الصباح على مساواة جميع الحقوق في الاهمية ومنها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأوضحت ان الكويت تدرك حجم التحديات والصراعات التي يواجهها المجتمع الدولي في سبيل تعزيز وحماية الحقوق الاساسية للاشخاص بما يتفق مع الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة كافة وحق الجميع في التنمية.

وأعربت الصباح عن ايمان الكويت بالحق في العمل وتوفير الغذاء والعلاج والتعليم والمساواة بين الجنسين مؤكدة ان «جميعها لن تتحقق بمعزل عن السلم والامن الدوليين».

وأشارت الى انشاء الكويت العديد من المؤسسات والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة والديوان الوطني لحقوق الانسان والهيئة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة. وذكرت الصباح ان الدستور الكويتي يحفظ كرامة الاشخاص وحقوقهم وقالت «ان هذا لا يمنع من تطوير الاوضاع مثل التوقيع على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تحسين جودة العمل والاعمال».

وأكدت «ان جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة لذلك نجدد دعمنا لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الأعمال المنظمة لنهب الممتلكات الثقافية وتهريبها وسرقتها والاتجار غير المشروع بها».

وأضافت الصباح قائلة «انطلاقا من ذلك فان بلادي عضو في مجلس ادارة صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع» فاننا نشيد بقرار مجلس الامن رقم (2347 / 2017) بشأن الحفاظ على الآثار في مناطق النزاع «ونشيد كذلك بدور مجلس حقوق الانسان وجهوده الرامية الى حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه».

وأوضحت انه في اطار التزام الكويت بتنفيذ التوصيات المقدمة لها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل وحرصها على تعزيز التعاون القائم مع مجلس حقوق الانسان وآلياته ستستقبل في أواخر شهر نوفمبر الحالي مقررة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

واشادت الصباح بجهود بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على تقريرها حول الانتهاكات المرتكبة وتقديمها احاطة لمجلس الأمن في الاسبوع الماضي واصفة ذلك بأنه «خطوة مهمة في الطريق الصحيح للسعي لتحقيق المساءلة متطلعة الى اضطلاع المجلس بدوره بهذا الشأن».

وأشارت الى ان الكويت تدين بشدة انتهاكات القوات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة واستمرار احتلالها الاراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق رحبت الصباح بقرار مجلس حقوق الانسان الذي يدين انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بتحقيق دولي مستقل لهذه الانتهاكات.

وأفادت بأن الكويت تعد تقريرها الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الانسان في عام 2019 «تأكيدا منها على اهتمامها وبشكل خاص على تعزيز وحماية حقوق الانسان والحث على ضرورة احترام المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة» مشيرة الى انها «تطالب المجتمع الدولي بتضافر الجهود والمزيد من المناقشات البناءة والتعاون فيما بينها».

