أول النهار

نيويورك - (كونا): دعت الكويت المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم للحكومة الليبية في مساعيها لبلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجريمة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني وتمكينها من انفاذ أسس العدالة وارساء سيادة القانون والذي سيسهم بالايجاب نحو تنفيذها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أول من امس الجمعة.

وقال العتيبي «ان الكويت تجدد ترحيبها بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي».

وأشاد بالتقدم المحرز من قبل مكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة اليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات الى العدالة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا.

وأضاف العتيبي ان الأوضاع الصعبة تشمل انتشاراً مكثفاً للسلاح وتواجدا موسعا للميليشيات المسلحة وتناميا ملحوظا للجماعات الارهابية معربا عن القلق من تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة التي وقعت أخيراً في العاصمة الليبية طرابلس والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام الى ليبيا غسان سلامة في التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار هناك «والذي كان له الأثر الايجابي في وقف حدة التدهور الأمني».

وأعرب العتيبي عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب «التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني» مجددا ادانة الكويت لهذه الممارسات وبأشد العبارات.

وتابع قائلا «لا شك ان المسؤولية لتحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر بها المحاكم الليبية».

وأضاف ان ذلك يأتي بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي بوصفها محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.

وأشار العتيبي الى انه في الوقت الذي تدرك الكويت حجم التحديات الأمنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على عمل خبراء المحكمة في اجراء التحقيقات اللازمة «نشيد بالتعاون الملحوظ من السلطات الليبية مع المحكمة والمدعية العامة وبما يتماشى مع منطوق القرار (2174/ 2014)».

كما رحب بالتعاون الذي تقدمه مجموعة كبيرة من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى الدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها بغية تحقيق الولاية المنوطة به. وجدد العتيبي تقديره للأعمال المهمة التي تقوم بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة وأعضاء مكتبها من اجل تنفيذ ولايتها في التحقيق بالجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا.

