الأولى

كتب رضا رشدي

يدرس مجلس الوزراء مذكرة لإنهاء معاناة منطقة جليب الشيوخ درءا للمشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنطلق منها تعتمد في حلولها على اعادة تجربة التعامل مع منطقة خيطان التي تم تثمينها واعادة توزيعها على اصحاب الطلبات السكنية.

وعلمت النهار ان الدراسة تم تحديثها بدخول الهيئة العامة للبيئة على الخط والتي اعتبرت ان المنطقة مهيأة لكثير من المشاكل البيئية وقد تتحول مع مرور الوقت الى منطقة موبوءة بيئيا.

وقالت مصادر ان الدراسة اوصت بتثمين الجليب السكنية، وترك القطاع التجاري كما هو، لعدم وجود الميزانية الكافية لاستملاكه.

وأوضحت أن الدراسة نصت على تغطية جزء من مبلغ التثمين من ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجزء الآخر من وزارة المالية، اضافة الى اعادة تنظيم المنطقة وتخصيصها وتوزيعها على المواطنين من جديد، مثل قطعتي 3 و4 في خيطان. وعلى أثر ذلك جالت النهار في المنطقة ورصدت العشوائية والفوضى والاهمال والازدحام وسوء الخدمات والخروج على القانون.. فكلها اصبحت عناوين رئيسة لمن يمر بمنطقة جليب الشيوخ، فما بالك بمن يدخلها ويمشي في شوارعها، ويسير في أزقتها وينظر الى أسواقها.

ومن الجولة اتضح ان الدخول الى هذه المنطقة كفيل بأن يعيدك الى الوراء حيث العصور البدائية، فالانفلات الأمني واضح، وعشوائية المكان بادية في كثير من البيوت غير الصالحة للحياة والسكن الآدمي.

المنطقة التي يسكنها نحو 500 ألف وافد تحولت الى منطقة خارج نطاق التغطية والاهتمام الحكومي، ومع ذلك أكدوا أنها في حاجة ماسة الى التطوير، فلذلك اصبحت الحاجة ملحة بتنفيذ دراسات ومقترحات ومشاريع التطوير التي مر عليها زمن طويل حبيسة الأدراج ، خاصة أن المنطقة تقع بين نطاق مثلث ذهبي يضم مطار الكويت وجامعة الشدادية وستاد جابر. ولفت عدد من المواطنين الى أن الجليب تعج بالاهمال بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بها، لافتين الى أن المواطنين تركوها، ليشغلها الوافدون ويحولوها الى منطقة عشوائية تختلف اختلافا جذريا وكليا عن بقية مناطق الكويت.

وأشاروا الى أن كل شيء بالمنطقة يحتاج الى تغيير وتطوير، مطالبين بالاسراع في انشاء المناطق والمدن العمالية لاخلاء العزاب والعمالة الهامشية والسائبة منها، ثم تثمين قطعها السكنية وتطوير المنطقة.

تثمين بلا استعمالات جديدة

11 سنة مرت على قرار مجلس الوزراء تخصيص 141 مليون دينار لاستملاك القطعتين 19 و 20 في منطقة جليب الشيوخ تنفيذا لاوامر سامية، ولم تتقرر لهما استعمالات جديدة لحين دراسة المناطق المحيطة، وفي اوائل عام 2016 اعدت البلدية دراسة لتطوير مناطق السكن الخاص المتأثرة بسكن العزاب ومخالفات البناء واستعمالات الأراضي، وسوء المرافق وعدم تحمّل البنية التحتية للكثافات السكانية العالية، بالاضافة الى اختلال التركيبة السكانية وملكيات القسائم المشاعية.

نصف مليون وافد

تنقسم منطقة جليب الشيوخ الى نطاق السكن الخاص، ويتألف من 5 قطع، وفي منتصف المنطقة تقع القطعة التابعة لنظام السكن التجاري، ويبلغ عدد سكانها، وفق آخر احصاءات رسمية، 241 ألف نسمة، اضافة الى القاطنين بها بصورة غير رسمية، والخارجين على القانون، والمخالفين قانون الاقامة الذين اعلن المجلس البلدي الاسبوع الماضي انهم يتجاوزون الـ 500 الف نسمة.

وقف الصيانة بالمنطقة

تسبب طلب بلدية الكويت من وزارة الاشغال تأجيل أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ الى تحول المنطقة الى بركة من مياه الصرف الصحي. وأكدت البلدية ان ما يعرقل تنفيذ اي مشاريع تطويرية للمنطقة تأخر تنفيذ المدن العمالية لنقل العمالة اليها وتوفير الميزانيات اللازمة للاستملاك؛ بالاضافة الى عدم توفير الميزانية المالية اللازمة للتثمين.

