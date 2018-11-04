الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح تطبيق نظام ساعات الدوام الرسمي بالمساواة بين جميع العاملين بالدولة، مشيرا الى ان دوام الموظفات الرسمي لا يقل عن 7 ساعات نافيا وجود توجه لاعداد دراسة بالتخفيف لهن.

وأضاف في رده على سؤال للنائب علي الدقباسي: ان هذا الأمر لا يحتاج لعمل دراسة كما ان الديوان لم يتقدم بتعديل على القوانين، لان المساواة بين الخاضعين لذات نظام الدوام الرسمي العادي متحققة ومطبقة في جميع الجهات الحكومية مباشرة ولم يخرج عن ذلك الا العاملات في المدارس من المعلمات والاداريات بموجب قرار داخلي صادر من وزارة التربية لتنظيم حضور وانصراف العاملين بالمدارس وربط ذلك بدوام الطلاب. ولفت الى ان موظفات الوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن لا تقل عن 7 ساعات.

واشار الى ان المعلمات والاداريات العاملات في المدارس خاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي وهو 7 ساعات وتم تخفيض ساعات دوامهن بواقع ساعتين بسبب الحمل او الرضاعة، وحددت وزارة التربية ساعات دوامهن بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بمواعيد دوام الطلاب في كل مرحلة تعليمية. وارفق الصالح في رده مذكرة لرئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار جاء فيها: ان الموظفات بالوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن الرسمي فيه لا تقل عن 7 ساعات، ووزارة التربية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي ورد منها كتاب موجه الى ديوان الخدمة المدنية يفيد بأن المعلمات والاداريات في المدارس الخاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي تم تخفيض ساعات دوامهن الرسمية بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بالطلاب في كل مرحلة تعليمية، وطلبت وزارة التربية من الديوان تحديد ساعات التخفيف بسبب الحمل والرضاعة في ضوء عدد ساعات دوامهن المحددة من قبل وزارة التربية والمخفضة اصلا من قبل الوزارة بما لا يقل عن الحد الأدنى لساعات الدوام الرسمي العادي الخاضعين له. وأشار الى ان الموظفات العاملات بنظام النوبات يتم تخفيض ساعات النوبة لهن بواقع ساعتين من ساعات نظام النوبة المطبق بشأنهن وهو 7 ساعات لان ساعات النوبة تعتبر ساعات دوام رسمي معتاد.