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ترتيبات لعودة الطبطبائي والحربش والمحكومين بـ«الدخول للمجلس»


علمت النهار أن هناك مفاوضات نيابية - حكومية حول مساعي العفو، اذ اوضح مصدر مقرب برلماني ان الأوساط المتفاوضة طرحت سيناريو تقديم طلب العفو الى القيادة السياسية، ثم عودة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والنشطاء السياسيين لتنفيذ عقوبة الحبس، ومن ثم يتم اعلان العفو عنهم وخروجهم من الحبس. وبين المصدر ان الطرف النيابي المفاوض ابدى موافقته على المسار المطروح وصولا الى العفو، مستدركا: انهم طلبوا ضمانات بألا تطول مدة الحبس، وذلك كشرط لعودة الحربش والطبطبائي الى الكويت.
وقال: ان النائبين الحربش والطبطبائي طلبا ان تكون المفاوضات عبر طرف ثالث ومن دون تدخل نواب لهم علاقة متأزمة مع الحكومة مثل محمد المطير وشعيب المويزري.


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