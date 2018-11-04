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صدور مرسوم إعادة الجناسي لعشرة مواطنين


صدر مرسوم أميري تنشره الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها الصادر اليوم يقضي بمنح الجنسية الكويتية إلى كل من: سعد دخيل ضيدان الخثية المطيري، ومسعد دخيل ضيدان الخثية المطيري، وضيدان دخيل ضيدان الخثية المطيري، وفرحان هندي شيحان العنزي استناداً إلى المادة 5 أولاً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له. وتأسيساً على المادة 5 ثالثاً من المرسوم نفسه صدر مرسوم أميري بمنح الجنسية الكويتية إلى كل من: محمد عواد محمد المطيري، وعبدالله عواد محمد المطيري، وعمار محمد قمبر جعفر، وسنابل محمد قمبر جعفر ومصطفى محمد قمبر جعفر.
واستناداً إلى المادة 5 ثانياً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدّلة له صدر مرسوم ثالث بمنح الجنسية الكويتية إلى نبيل علي محمد العوضي.


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