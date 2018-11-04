الأولى

سجلت كلفة فاتورة علاج الكويتيين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، نحو 3.5 مليارات دولار، لتتجاوز ضعف الميزانية المخصصة لهذا البند خلال العام بأكمله. وكشف تقرير ورد الى وزارة المالية من وزارة الصحة أن الفاتورة جاءت بواقع 2.5 مليار دولار لتغطية العلاج والاقامة في المستشفيات، ونحو مليار دولار لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج على نفقة الجهات الحكومية. وأشار التقرير الى أن الفاتورة، خلال الـ9 أشهر الماضية، تخطت الميزانية السنوية للعلاج في الخارج التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، ويرجع ذلك الى ارتفاع كلفة الاقامة في المستشفيات وأجور العلاج، فضلا عن ارتفاع قيمة الأدوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر. مبيناً أن الشركات الأميركية تستحوذ على أكثر من 70% من ميزانية العلاج، فيما تتوزع الـ 30% على الشركات البريطانية والألمانية والفرنسية. ووفقا لمصادر ذات صلة أكدت أن الضوابط التي تنفذ حاليا وفق اللائحة تقلص عمليات الانفاق الى أن أصبح لكل مريض مرافق واحد بدلا من عدد 2 أو 3 مرافقين في السابق، وذلك من دون مخصصات، ويحصل على تذكرة سفر فقط، علما أن تذكرة السفر تكون على الدرجة السياحية، ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب، وشددت اللائحة الجديدة على عدم تحمل الكويت التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، والنظر فقط في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد.

