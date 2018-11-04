وطن النهار

أكدت مدير ادارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية بديوان المحاسبة

فاطمة البصيري أن الديوان حقق وفورات مالية بما يقارب 294 مليون دينار نتيجة أعماله الرقابية مقابل ما يقارب 44 مليون دينار من ميزانية الديوان للسنة المالية 2017/2018 بما يعادل (6) دنانير لكل دينار يتم صرفه فعلياً على الديوان، وزيادة بالتأثيرات الرقابية قدرها 234 مليون عن السنة المالية 2016/2017 والتي بلغت 60 مليون دينار.

وأوضحت البصيري أن التأثيرات الرقابية تنقسم الى تأثيرات مالية وأخرى غير مالية ناتجة عن عمل ديوان المحاسبة الرقابي، وتتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الايرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق، بينما التأثيرات غير المالية تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الاثبات كتحسين اجراءات أو تطوير أداء جهة العمل.

وأضافت أن التأثيرات المالية والبالغ قيمتها ما يقارب الـ294 مليون دينار توزعت حسب الجهات المشمولة برقابة الديوان وكان نصيب الوزارات والادارات الحكومية 70% بقيمة بلغت 206 ملايين دينار، وفي الجهات ذات الميزانية المستقلة ما نسبته 18% من الاجمالي بقيمة بلغت 53 مليون دينار، أما في الشركات والجهات ذات الميزانية الملحقة ما نسبته 10% و2% على التوالي بقيمة بلغت 30 مليون و4 ملايين دينار على التوالي. وأشارت البصيري الى أن التأثيرات المالية المحققة من الرقابة اللاحقة بلغت ما قيمته 277 مليون أي ما نسبته 94% من الاجمالي، أما التأثيرات المالية المحققة من الرقابة المسبقة فقد بلغت ما قيمته 17 مليون أي ما نسبته 6% من الاجمالي. وذكرت أن التأثيرات المالية لقطاع الحكومة بلغت ما قيمته 264 مليون دينار، بينما بلغت ما قيمته 30 مليون دينار لقطاع الشركات، بينما بلغ عدد التأثيرات غير المالية لقطاع الحكومة (123) تأثيرا ولقطاع الشركات عدد (15) تأثيرا. وأوضحت البصيري أن التأثيرات غير المالية المتمثلة في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس والتي يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية والمعززة بأدلة الاثبات كتحسين اجراءات أو تطوير أداء جهة العمل، فقد بلغ عددها (138) تأثيرا وتوزعت حسب الجهات بنسب تراوحت ما بين 43% في الجهات ذات الميزانية المستقلة و11% في الشركات، حيث بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية المستقلة (60) تأثيرا، بينما بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية الملحقة (44) تأثيرا، أما في الوزارات والادارات الحكومية فقد بلغ عددها (19) تأثيرا، في حين بلغ عددها في الشركات (15) تأثيرا.

