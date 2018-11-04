loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طهبوب استقبل الدفعة الثانية من المعلمين الفلسطينيين


استقبل سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب صباح أمس السبت الدفعة الثانية من المعلمين الفلسطينيين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم والذين وصلوا الى الكويت قادمين من المحافظات الجنوبية للوطن صباح الأربعاء الماضي.
ورحب السفير طهبوب بالمعلمات والمعلمين الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم النبيلة طالبا منهم احترام قوانين الكويت والالتزام الكامل بها. وأكد طهبوب ضرورة الحفاظ على ثقة الكويت بقدرة واخلاص المعلم الفلسطيني على مر السنين، مشيرا الى ان سفارة دولة فلسطين مفتوحة أمامهم لكل ما يحتاجونه من مساعدة ضمن امكانيات السفارة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة