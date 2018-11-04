وطن النهار

استقبل سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب صباح أمس السبت الدفعة الثانية من المعلمين الفلسطينيين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم والذين وصلوا الى الكويت قادمين من المحافظات الجنوبية للوطن صباح الأربعاء الماضي.

ورحب السفير طهبوب بالمعلمات والمعلمين الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم النبيلة طالبا منهم احترام قوانين الكويت والالتزام الكامل بها. وأكد طهبوب ضرورة الحفاظ على ثقة الكويت بقدرة واخلاص المعلم الفلسطيني على مر السنين، مشيرا الى ان سفارة دولة فلسطين مفتوحة أمامهم لكل ما يحتاجونه من مساعدة ضمن امكانيات السفارة.

