وطن النهار

اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة أن مشاركة الكويت في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 تعد من الخطوات المهمة في اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة في قطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم. ولفت الاذينة في بيان صحافي بمناسبة مشاركة وفد الكويت في المؤتمر الذي يقام في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر الحالي ان المؤتمر يشكل اهمية لقطاع الاتصالات على المستوى العالمي يتم خلاله اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة في قطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم. وقال ان وحدات الكويت زادت الى خمسة على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكداً على ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الكويت والدول الأعضاء في خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. واعرب الاذينه عن شكره لانتخاب مدير ادارة المكتب الفني بالهيئة المهندسة سميرة مؤمن لرئاسة اللجنة الثانية للمؤتمر «لجنة اوراق الاعتماد» مشيدا بمشاركة وزارة الخارجية الكويتية في هذا المؤتمر.

