وطن النهار

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي ان الوزارة حريصة على القيام بدورها المناط بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام،وسعيا منها لاستكمال دورها قامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية متمثلة بادارة مكتب شؤون الحج والعمرة بعقد ورش العمل في وقت مبكر لمتابعة الترتيبات اللازمة فيما يخص موسم الحج القادم انطلاقا من استراتيجية الوزارة وتحقيقا لمبدأ الريادة في العمل الاسلامي مثمنا الجهود التي بذلت من قبل وفود بعثة الحج الكويتية وتضافر الجهود المبذولة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت لانجاح موسم الحج الفائت.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها ادارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحت عنوان «فرص التحسين المطلوبة في مواسم الحج القادمة» وذلك بحضور رؤساء الوفود المشاركة في بعثة الحج من وزارات الدولة المختلفة كالداخلية والاعلام والخارجية والصحة والادارة العامة للدفاع المدني والقنصل العام للكويت في جدة.

وأوضح عمادي ان الورشة معنية لبحث ومناقشة طرق تلافي جميع الملاحظات في موسم الحج الفائت والوصول الى تحسين الأداء من خلال منظومة عمل متكاملة وذلك بتضافر وترسيخ جميع الجهود لبعثة الحج الكويتية مع مؤسسات الدولة الحكومية من خلال ما تقوم به من ترتيبات فعلية مسبقة بفترة كافية مع وزارة الحج في السعودية والممثل العام لدى القنصلية في جدة والذي كان له جهود كبيرة وبصمة واضحة لتذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجه حجاج بيت الله الحرام، مشيراً الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحرص دائما على بقاء بعثة الحج الكويتية في مصاف البعثات الرائدة في مجالها.

وأردف عمادي قائلاً: ان الهدف المنشود مما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية متمثلة بادارة شؤون الحج والعمرة هو تلافي مجمل الملاحظات والعمل الدؤوب بهدف تحقيق الانجازات المنشودة لتتويج مؤسساتها الرائدة واعلاء شأن الكويت وحجاجها.

وبدوره أشاد قنصل عام الكويت في جدة وائل العنزي بالتزام بعثة الحج الكويتية وجميع حملات الحج المرخصة وحجاج الكويت بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية في تنظيم شؤون الحج وذلك خلال موسم الحج الفائت مستشهدا بذلك باشادة الجهات الرسمية المعنية بالحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة بجهود بعثة الحج الكويتية في تنظيم أعمالها ومتابعتها لحجاج الكويت.

من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الاعلام والعلاقات الخارجية ندبا محمد ناصر المطيري ان تطبيق استراتيجية الوزارة بالشراكة مع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية من خلال مشاركتهم مع وزارة الأوقاف في ورشة التحسين المطلوبة لمواسم الحج المقبلة ينبثق من حرص الوزارة على خدمة حجاج الكويت من خلال الأداء الخاص بالتحسين والتجهيز المسبق للعمل بوقت كاف ليتسنى تحقيق المطلوب وهذا ما لمسناه اليوم على أرض الواقع وما قامت به ادارة شؤون الحج والعمرة بتنظيم ورشة العمل الخاصة بتقييم الأداء من خلال الشفافية في الطرح وعقد الاتفاقات المسبقة مع وزارة الحج السعودية لمتابعة القوانين الجديدة ومتابعة ما يستجد من ترتيبات خاصة بموسم الحج المقبل وحرصا منا على تقييم الأداء والظهور بصورة مشرفة تعكس واقع حجاج الكويت مضيفاً: ان ادارة شؤون الحج والعمرة حرصت على اقامة الورشة التي نحن بصددها وهذه بداية انطلاق استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل من خلال ما نحرص على مناقشته وما يقدمه المشاركون من ملاحظات وطرح للآراء الهادفة وتدوين طرق تلافي الملاحظات والمضي قدماً بما لمسناه من ايجابيات لخدمة حجاج البيت العتيق خلال موسم الحج السابق وقد تقدم المشاركون في الورشة وجميع المؤسسات الحكومية الممثلة في بعثة الحج الكويتية جملة من الاقتراحات والتحسينات اللازمة لموسم حج 1440 هـ وادارة شؤون الحج والعمرة ستقوم باتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الاقتراحات.

وبدورهم أشاد جميع رؤساء الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية بنجاح أعمال البعثة وتحقيق التميز في الأداء فيما يخص الموسم الفائت.

