وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس ادارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد أحمد الصالح، في مقر الحملة وفداً من لجنة زكاة نابلس الفلسطينية، ضم كلا من المهندس جواد عزت صايمة ممثلاً عن لجنة زكاة نابلس - فلسطين، وهو ناشط في العمل الخيري وبحضور عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق بحملة (كان) الدكتورة حصة ماجد الشاهين.

وقد نقل الوفد تحيات الدكتور عبد الرحيم الحنبلي رئيس لجنة زكاة نابلس الخيرية، للدكتور خالد الصالح، شاكراً للكويت على ما قامت به من دعم لانشاء مركز الاسراء للعلاج الاشعاعي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الدعم الذي ليس بغريب على الكويت بلد الانسانية، وأميرها سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية.

