وطن النهار

نفذت اللجنة المشتركة بين وزارتي الشؤون والتجارة وهيئتي الغذاء والتغذية والقوى العاملة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت شبرة الخضار في منطقة الصليبية، ما أسفر عنها رصد العديد من المخالفات في تشغيل العمالة لدى الغير واستخدام العمالة المنزلية المسجلين على المادة (20) في أعمال الشبرة بما يخالف قانون الاقامة. وأكد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون عبد العزيز شعيب، أن الحملة التفتيشية رصدت أيضا مخالفات أخرى منها التلاعب في المخازن بتقطيع الفواكه واعادة تعبئة الفواكه والخضار في عبوات بدون الأخذ في عين الاعتبار الوزن وجودة البضاعة والخضرة والغش بالوزن، فضلا عن التلاعب في بلد المنشأ لخداع المستهلك وتحميل البضاعة في سيارات خاصة بدلا من استخدام سيارات الخضار والفواكه الخاصة بالجمعيات التعاونية ذات المواصفات الخاصة للحفاظ على جودة الخضار والفواكه. وقال في تصريح للصحافيين، إن من ضمن المخالفات التي رصدتها الفرق التفتيشية خلال الحملة على سوق وافر تزوير فواتير البيع والشراء، معلنا تحرير فريق التفتيش الخاص بقطاع التعاون مخالفات لـ 13 جمعية تعاونية تقوم بالتلاعب على القانون، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الفواتير التي تقوم بالتعامل مع بعض الشركات المخالفة. وأضاف: «قامت وزارة التجارة وهيئة الغذاء بمتابعة الفواكه والخضار التالفة المراد شراؤها وبيعها للمستهلك عن طريق الجمعيات التعاونية وعمل لهم مخالفات بذلك وقامت هيئة القوى العاملة ممثلة بإدارة التفتيش بعمل مخالفات لقيام بعض الاشخاص مخالفة قانون العمل ووزارة التجارة قامت بتحرير ضبطيات، معربا عن شكره وتقديره لجميع اعضاء فرق التفتيش في الجهات المشاركة ولممثلي وزارة الشؤون على جهودهم الدؤوبة في الرقابة المستمرة على مدار الساعة».

