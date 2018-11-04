وطن النهار

تناقش لجنة الاحمدي في المجلس البلدي اليوم طلب وزارة الدفاع بشأن تخصيص أرض كمعسكرات للقوة البرية في «الوفرة»، كما ستتابع طلب وزارة الاشغال العامة بترخيص مصنع اسفلت مؤقت بمنطقة النويصيب لإحدى الشركات من اجل تصميم وإنشاء وصيانة تقاطعات وفتحات التفاف علوية عكسية على طريق النويصيب، كذلك ستناقش اللجنة الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن تعديل قرار المجلس البلدي بشأن ترخيص مباني مكاتب مع خدماتها وغرف مضخات وخزانات ارضية ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب والوفرة والزور. وستتابع اللجنة طلب وزارة التربية المتعلق بتوسعة الموقع المخصص لمدرسة خاصة ضمن القطاع «54» في منطقة المنقف، بالاضافة لكتاب جمعية المنابر القرآنية بشأن تخصيص أرض لإقامة مركز قرآني في مناطق «الفنطاس، أبوحليفة، العقيلة، المهبولة». وستقوم اللجنة أيضا بدراسة المقترح المقدم من أهالي منطقة الخيران السكنية بشأن توفير الخدمات في المدينة، و الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الموافقة على تخصيص مسارات طرق مؤقتة من أجل إنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطات للجزء القادم من الدائري السابع، بالاضافة لمناقشة كتاب احدى الشركات المختصة بتجارة الاعلاف والمواشي بشأن استحداث مخرج للمسلخ المركزي وسوق الماشية في محافظة الاحمدي.

