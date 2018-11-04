وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله محمد الدماك أن مجلس إدارة الاتحاد لديه جدول أعمال كبير خاصة وأن هذا المجلس قادم بعد كثير من المجالس التي لم تكمل نصف مدتها ما جعل العديد من الأعمال والمطالبات لم تكتمل وهذا يدل على وجود تركة كبيرة تحتاج لعمل متواصل من الجد والاجتهاد حتى نصل بسفينة المزارعين إلى بر الأمان. جاء حديث الدماك في تصريح أدلى به للصحافيين خلال حفل العشاء الذي أقامه في مزرعته بمنطقة الوفرة الزراعية احتفالا بحصول مجلسه على شهادة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسته للاتحاد للأربع سنوات القادمة والتي تنتهي في نهاية شهر مايو من عام 2022 بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الادارة وجمع حاشد من المزارعين في الوفرة والعبدلي. وأشار الدماك أن لدى مجلس الإدارة العديد من الخطط والبرامج وجدول مزدحم بالمقابلات مع القيادات بالبلاد الذين لهم صلة بهموم وشجون المزارعين وسوف نسعى بإذن الله تعالى لوضع العديد من النقاط على الحروف وحتى لو كانت التركة كبيرة فالأمانة التي حملها المزارعون لمجلس الإدارة عندما صوتوا لأعضائه في الثالث من أكتوبر الماضي تعتبر مهمة.

