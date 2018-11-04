وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان امس السبت افتتاح أول جسر لمشروع (شارع الغوص) يوم غدٍ الاثنين بالتعاون مع الادارة العامة للمرور.

وقال الحصان لـ«كونا» ان الجسر يقع عند تقاطع شارع الغوص مع طريق (250) الواقع بين مناطق القرين وأبو فطيرة ومبارك الكبير ويبلغ طوله 800 متر ويتضمن 3 حارات لكل اتجاه بعرض 3?7 امتار بحسب المواصفات الخاصة للطرق السريعة بدلا من الاشارة الضوئية سابقا ما يؤدي إلى انسيابية المرور.

واوضح أن المشروع الذي سيتم الانتهاء منه أواخر 2019 يشمل اعادة تأهيل 12 جسرا علويا و11 جسرا للمشاة بشكل يزيد مستوى الأمان مبينا ان قيمة العقد بلغت 70?96 مليون دينار.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق انها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهيل حركة المرور في البلاد خلال السنوات المقبلة مشيرة الى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار لتنفيذ هذه المشاريع. كما أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري امس السبت ان نسبة إنجاز مشروع إنشاء وصيانة الدائري 6?5 السريع بلغت 39 في المئة، مبينة أنه سيتم الانتهاء منه أواخر 2019. وقال المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان لـ «كونا» إن المشروع يهدف إلى تحويل جزء من طريق الدائري السادس بشكل يسهم في التخفيف من الزحمة والضغط على (السادس) وايضا خدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم ومن مطار الكويت الدولي بعد تطويره. واضاف ان الطول الاجمالي للطريق يبلغ 18?5 كيلومترا وقيمة العقد 97 مليون دينار.

بدوره، قال مدير المشروع المهندس اسماعيل بهبهاني في تصريح مماثل ان الطريق يبدأ من تقاطع الدائري السابع (جنوب عبدالله المبارك) وينتهي عند التقاطع مع طريق الملك فيصل، موضحا ان المشروع يشمل اعادة تأهيل طريق قائم يخدم الدائري 6?5.

واضاف ان المشروع يشمل ايضا تقاطعا مع الدائري السادس لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم ويتضمن كذلك تقاطعي طرق سفلية وستة تقاطعات علوية بالإضافة إلى تسعة جسور للمشاة. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة مشيرة إلى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار لهذه المشاريع.

