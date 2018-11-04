وطن النهار

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د. إبراهيم هادي عن قبول دفعة جديدة من الأطباء الكويتيين ضمن التعاون القائم بين المعهد والجامعات الكندية، مشيرا الى انه تم قبول (16) طبيبا كويتيا ضمن الدفعة الجديدة في مختلف التخصصات منها جراحة التجميل- جراحة المسالك البولية- النساء والولادة- الأمراض الباطنية- طب الأطفال- طب الأعصاب»، مشيرا الى ان عدد الاطباء في الدفعة الاولى الذين تم قبولهم خلال الأسابيع الماضية بلغ (23) طبيبا وطبيبة في الجامعات الكندية في تخصصات مختلفة، ليصل مجموع المقبولين حتى اليوم 39 طبيبا وطبيبة.

وذكر هادي في تصريح صحافي بأن هذا يعتبر إنجازاً غير مسبوق في خطة البعثات لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) خاصة أن مقابلات الأطباء الكويتيين تمت في الكويت من قبل الجامعات الكندية دون الحاجة لعناء السفر الى كندا، كما كان معمولا به سابقا.

وبين أن هذا التعاون مع الجامعات الكندية تحت مظلة «الكيمز» جاء نتيجة لما حققه المعهد من سمعة اكاديمية بعد الحصول على الاعتراف المؤسسي من قبل الكلية الملكية الكندية في يوليو 2017 والذي فتح آفاقا كثيرة للتعاون مع المؤسسات الاكاديمية العالمية في مجال التدريب الطبي التخصصي.

ودعا هادي الاطباء الكويتيين حديثي التخرج الى استثمار هذه الفرصة لتحقيق متطلبات وشروط القبول للجامعات الكندية بما فيها اجتياز اختبار المكافئة الكندية، موضحا ان فرص القبول تضاعفت في السنوات الاخيرة حتى وصلت الى هذا الرقم غير المسبوق، مهنئا الاطباء المقبولين، ومتمنيا ان يكونوا سفراء للطبيب الكويتي في الخارج، ويعودوا للمساهمة في الصرح الصحي ومنظومة التدريب الطبي التخصصي في الكويت.

