مرصد النهار

العشوائية والفوضى والإهمال والازدحام وسوء الخدمات والخروج على القانون.. كلها عناوين رئيسة لمنطقة جليب الشيوخ حينما تدخلها وتمشي في شوارعها، وتدخل بين مساكنها وتسير في أزقتها وتنظر إلى أسواقها.

إن دخولك لهذه المنطقة كفيل بأن يرجعك بالزمن إلى الوراء حيث العصور البدائية التي عاشها الإنسان في الأزمان السحيقة، متمثلة بالانفلات الأمني المستمر وعشوائية المكان الذي تجده في كثير من الأحيان غير صالح للحياة والسكن الآدمي!، وطبيعة المجتمع المختلف بتضاريسه وعاداته وسلوكياته والذي تمثل العمالة الأجنبية السواد الأعظم منه.

«النهار» جالت بالمنطقة التي يسكنها نحو 500 ألف وافد حولوها إلى منطقة خارج نطاق التغطية والاهتمام الحكومي، واستطلعت آراء عدد من سكانها الذين أكدوا أن المنطقة في حاجة ماسة إلى التطوير، مطالبين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في دور الانعقاد الحالي بضرورة العمل على تنفيذ الدراسات والمقترحات والمشاريع التي مر عليها زمن طويل حبيسة الأدراج دون تحويلها إلى واقع ملموس، خاصة أن المنطقة تقع بين نطاق مثلث ذهبي يضم مطار الكويت وجامعة الشدادية وستاد جابر.

ولفتوا إلى أن الجليب تعج بالإهمال الجسيم بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة في الكويت بها دون تطوير أو تحسين الخدمات، لافتين إلى أن أهالي المنطقة من المواطنين قد تركوها بسبب هذا الإهمال الجسيم، ليحتلها الوافدون لتتحول إلى منطقة عشوائية تسيء للمنظر الحضاري للكويت، وأصبحت الجليب تختلف اختلافا جذريا وكليا عن بقية مناطق الكويت، فحينما تدخلها فكأنك تدخل منطقة موبوءة منكوبة.

وأشاروا إلى أن كل شيء بالمنطقة يحتاج إلى تغيير وتطوير، مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالإسراع في إنشاء المناطق والمدن العمالية لإخلاء العزاب والعمالة الهامشية والسائبة منها، منادين بحلول جذرية لتلك المنطقة التي وصفوها بالمنكوبة والموبوءة، مطالبين بالاسراع بضرورة تثمين عدد من القطع السكنية وتطوير المنطقة ..وتفاصيل أخرى يمكن التعرف عليها في سياق التحقيق التالي :

خلال جولتنا بأحد أشهر وأقدم الأسواق في المنطقة قابلنا المواطن جابر العنزي الذي قال:

حال هذا المجمع لا تفترق كثيرا عن حال المنطقة التي يقع فيها!، فكما تتميز المنطقة بالعشوائية والازدحام، كذلك السوق يتميز بذلك، وكما هي المنطقة تعاني من انفلات أمني، لاسيما في مركزها الأهم «الحساوي»، أيضا هو السوق يعاني من ذلك.

وأضاف العنزي : لا جديد... لم يتغير شيء في هذا السوق منذ زمن طويل، فالمباني القديمة للمحلات في الغالب كما هي لم تتغير ومنظرها وأسلوب تنظيمها لا يعبر عن واقع حضاري متقدم كما هو مفترض، كما لا يوجد هناك تنسيق لطبيعة ترتيب المحلات مع ما تقدمه من بضائع للزبون، فبإمكانك أن تجد مطعم وجبات سريعة بجوار محل للذهب والمجوهرات، أو تجد محل لبيع الأحذية بجوار صيدلية!، وغيرها من التناقضات الأخرى. أما الطرقات والممرات داخل المجمع فهي ضيقة جدا، تكاد تختنق بمرتادي السوق في أيام الذروة، ويمكنك أن تجد في أي مكان وفي أي زاوية من زوايا السوق العمالة السائبة وهم جلوس في الطرقات، وكأن مهنتهم مراقبة المارة، أما الطرقات فيندر أن يسير عليها المرء دون أن يتعثر!.

وبدوره يقول محمد المطيري : هناك لا مبالاة من قبل أصحاب المحلات المجاورة في إيجاد حل لهذا الوضع، إذ يمضي الناس بينها جيئة وذهابا، كأنهم اعتادوا استنشاق الرائحة المنبعثة منها ومنظرها الكريه!، ورغم هذا المنظر فإنك تجد الحياة تدب في طرقات السوق بشكل طبيعي وكأن مثل هذه المناظر أصبحت مناظر عادية صديقة للبيئة ولصحة الإنسان!.

ويضيف بقوله: يشهد السوق بشكل يومي لاسيما في يومي الجمعة والسبت ازدحاما شديدا لا نظير له، يلازم هذا الازدحام ويزيد من عمق تجذره عدم وجود مواقف كافية مخصصة للسيارات، حيث تشهد المجمعات تكدسا للسيارات ما بين الطرقات.

سوق المسروقات

وخلال جولتنا في سوق المسروقات والمشهور باسم «سوق الحرامية» وجدنا عددا من الباعة الأسيوين يفترشون الأرض وكانت بضاعتهم عبارة عن (موبايلات وأجهزة كهربائية وأغذية فاسدة وكتب قديمة وتحف وقطع أثاث) وكلها بالطبع مسروقة وفقًا لما أفادنا به أحد أبناء صعيد مصر ويُدعى إبراهيم غندور أحد سكّان المنطقة، حيث قال: إن سوق الحرامية يُقام بصفة يومية من الثالثة عصراً وحتى العشاء، وذلك لأسباب معيّنة منها: أن كافة الأجهزة الحكومية تغلق أبوابها في الثانية ظهراً- بما فيها البلدية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحّة- تلك الجهات التي من الممكن أن تقوم بمهاجمة هؤلاء البائعين والقبض عليهم، أيضاً بعد أذان المغرب، ومع دخول الليل تظهر نوعيات من البشر غير الذين في السوق ممّن قاموا بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية والموبايلات وغيرها لبيعها في سترة الليل. ومن جهته يقول الوافد محمد زكي: من الممكن أن تشتري جهاز موبايل ثمنه 100 دينار بـ 10 دنانير ويكون من أفخم الماركات العالمية، ولما لا؟! فالحرامي أو سارق الموبايل يضطر لذلك للحصول على أي مبالغ يعيش منها، أيضًا من الممكن أن تشتري جهاز كاسيت سيارة أو كاسيت عادي بأبخس الأثمان، وذلك لنفس الأسباب، غير أن كثيرًا من الكويتيين من أبناء البلد يأتون إلى هنا للبحث عن أشياء مسروقة منهم في هذا السوق، أو يقومون بإرسال سائقيهم للبحث عن هذه الأشياء الثمينة، مثل التحف والنجف والسجّاد وغيرها من المسروقات.

تركنا محمد زكي الذي كان يقف في انتظار الباص للذهاب إلى الدوام، حيث لاحظنا أن المنطقة تسبح في المجاري، عدا بعض المساحات الصغيرة التي يقف فيها هؤلاء البائعون لبيع مسروقاتهم، فمَن يترجّل في هذه المنطقة لا يشعر أنه يمشي في الكويت «عروس الخليج»، لكنه يشعر بأنه يمشي في أدغال أفريقيا أو جُزر الواق واق.. فإذا بنا نقف مع أحد البائعين الهنود يُدعى «راجو» الذي يقوم ببيع أجهزة كهربائية، حيث أفاد بأن هذه الأجهزة يشتريها من بعض التجّار لبيعها في السوق، وهؤلاء التجّار هم تجّار بضاعة قديمة، حيث تجد أن كاسيت- على سبيل المثال- يصل سعره إلى 75 دينارًا، تجد هؤلاء الباعة يعرضونه للبيع بأبخس الأثمان، فقد يصل سعره إلى 15 أو 20 دينارًا فقط، الأمر الذي يرفضه المنطق والعقل، فكيف لهؤلاء الباعة أن يبيعوا مثل هذه الأجهزة بهذا الثمن البخس إلا إذا كان مسروقًا.

وانتقلنا بعد ذلك إلى أحد الباعة من الذين يقومون ببيع بعض الأغراض مثل (المفكّات والأسلاك الكهربائية)، وبمجرّد أن اقتربنا نحوه لاذ بالهرب، وحمل بضاعته واختفى نهائيًا عن المكان.

وفي أحد ممرّات السوق اقترب منا أحد سكّان المنطقة يُدعى «أحمد السوري» حيث قال لنا: هذا السوق لا يعدّ سوقًا، بل هو منطقة خطرة للغاية، وتؤثّر على أمن البلد وأرواح الناس، لما يحويه هذا السوق من خارجين على القانون ومجرمين ومخالفي إقامة، فلقد أصبح السوق- وبدون مبالغة- قبلةً للحرامية والبطجية وبائعي الخمور المصنّعة محليًا، وإذا كنتم تبحثون عن مثل هذه الأشياء فأريحوا أنفسكم، لأن هذه الأشياء تباع في سرّية تامة، ولا يمكن لأحد أن يكتشفها لأن قوانين البلاد مغلّظة في هذا الأمر، غير أن هذه الأشياء- حتى تصل إلى المشتري- تنتقل من واحد إلى آخر، ومن الصعب الحصول عليها، لكنها موجودة، وفي الحقيقة أن الشرطة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد، لكن هؤلاء المجرمين من معدومي الضمير قد حوّلوا المنطقة إلى جحيم.

وقال «السوري»: إن المنطقة حوّلتها العمالة الآسيوية إلى منطقة أشبه بمنطقة «شيكاغو» الأميركية، حيث ترى هنا جرائم ترتكب، كما تجد الخمور كما قلنا، بالإضافة إلى الاتجار في البضاعة المسروقة التي تباع بأبخس الأثمان، لذا تجد هذا السوق به أشياء غريبة وعجيبة، منها- على سبيل المثال- أن هناك مَن يبيع تحفًا قديمة قد يصل تاريخها إلى عشرات بل ومئات السنين، وكلها بضاعة من المعروف أنها بضاعة مسروقة، لذا فإننا نطالب جميع الجهات المختصّة بضرورة التصدّي للجريمة داخل منطقة «سوق الحرامية» التي قتلت عشرات المحالّ التجارية ممّن يدفعون إيجارات لأصحاب العقارات، ولكن بسبب وجود هذا السوق تجد هناك عزوفًا كاملاً عن القدوم للتعامل مع هذه المحالّ، ومنها ورش تصليح سيارات وبقّالات ومحالات قماش ونجّارين وغيرها من المهن الأخرى.

أغذية وفواكه فاسدة

وبعد أن اختتم السوري كلامه معنا وشكرناه وتمنّينا له التوفيق وأن يزيح عنه وعن سكّان المنطقة «سوق الحرامية»، بدأنا الجولة مرّة أخرى لنجد أحد الآسيويين من «بنجلاديش» يُدعى محمد قاسم يفترش الأرض ليبيع فاكهة أشبه إلى الموز، بالفعل هي موز، لكن سواد لونه والتلف الموجود به تجد وكأنه يبيع فئران صغيرة! وبسؤالنا له عن سعر الموز قال أن 5 كيلو بربع دينار، وعندما سألناه عن مصدر هذا الموز قال: أنا أذهب إلى الشبرة الكبيرة في الصليبخات لأحضر هذا الموز يوميًا وأبيعه إلى الزبائن، وهناك زبائن كثيرون يأخذون هذه البضاعة وأربح يوميًا 10 دنانير فائضاً عن أصل المبلغ الذي أشتريه به، وسألناه: ألست خائفًا من البلدية؟ أفاد بأنه يوجد هناك مَن يقف على أبواب الشارع، فإذا رأى سيارة البلدية أو الشرطة أعطى لنا إشارة فنأخذ هذه البضاعة ونجري إلى السكنات، وإذا لم نستطع تركناها مكانها، فنحن- على حدّ قول شفيق- إقامتنا منتهية الصلاحية.

وبدوره أفاد الوافد أنور مصطفى أن هذا السوق من الأسواق التي ترى فيها العَجَب العُجاب، حيث ترى فيه كلّ شيء يباع ويشترى، من الإبرة- كما يقولون- إلى الصاروخ، حتى تجارة الإقامات والجوازات المسروقة والمنتهية الصلاحية، حيث يأتي بعض المندوبين للجلوس على المقهى لكي يقوموا بعقد الصفقات الخاصّة بتجارة الإقامات، حيث يقومون ببيع «الفيزا» بما يقارب الـ 155 دينارًا وبما يعادلها في كل بلد على حدا، وقد تجد أن هناك الكثير من هذه الإقامات «مضروبة» أو «مزوّرة» من الأساس، وهذه الفيزات هي السبب في عمليات نصب كثيرة تتمّ في السوق وعلى المقاهي المجاورة له خاصّة، والتي تتمّ عليها الصفقة دائمًا.

وقال «مصطفى»: إن من النادر جدًا أن تجد مِن هؤلاء الباعة مَن يحمل إقامة سارية، حيث إن الأغلبية منهم يحملون إقامات منتهية نهائيًا، لدرجة أنك قد تجد البعض هنا من دون إقامة سارية منذ 14عامًا ولم تعثر الشرطة عليه حتى الآن، وتجد مَن هو هاربٌ من كفيله منذ خمس سنوات، وتسمع قصصًا وحكايات أعجب من «ألف ليلة وليلة».

انهيار بيئي وسوء خدمات

أفاد تقرير لبلدية الكويت ان جليب الشيوخ في انهيار بيئي كامل وأن عدم صلاحية البنية التحتية أدى لتفاقم الأمراض والأوبئة وظهور الروائح الكريهة نتيجة الأغذية الفاسدة وأيضاً خطوط وشبكات الصرف الصحي نتيجة الضغط عليها من الكثافة السكانية العالية للمنطقة وعدم صيانة البنية التحتية وتطويرها وكثرة الحرائق المستمرة بالمنطقة بسبب الضغط على الكهرباء والاحمال الزائدة وأصبحت تهدد البيئة والمناطق المجاورة، كما أوضحت البحوث والدراسات ان هناك علاقة قوية بين العنف والازدحام ففي تقرير منظمة الصحة بجنيف عام 1994 أوضح أن تلوث البيئة في المناطق العشوائية يعد المسؤول الأول عن حدوث ارتفاع حالات العنف والارهاب والادمان، كما أوضح التقرير ان المسكن الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية والاجتماعية يوفر للفرد الصحة الجيدة سواء من الناحية النفسية أو الجسمية، وأشار التقرير إلى أنه من بين الأمراض الخطيرة الناتجة عن تلوث البيئة في المناطق العشوائية الاكتئاب وادمان الأدوية والخمور وانتشار حالات الانتحار وحدوث تنام في السلوك العنيف وعوامل الضغط البيئي مثل الضوضاء، الازدحام، تلوث المياه والتصميم الهندسي الرديء وعدم توافر الظروف البيئية المناسبة يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.

وبين ان الناحية الفنية للسكن للمنطقة تفتقد للجانب العمراني الحديث وتفتقر للعديد من شروط السكن الصحي وغالباً وجد أن المساكن من الداخل ضيقة جداً بالقاطنين وظهور عيوب بالتصميم العمراني والانشائي وهذا يشكل خطراً على سلامة السكان، حيث تتسم بارتفاع معدلات التزاحم ومع ضيق المسكن وزيادة درجة التزاحم والزحام داخل المسكن وخارجه تنتفي الخصوصية وتنتشر الفوضى والسرقة والجريمة والقتل والاغتصاب وممارسة الدعارة والادمان ما يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض والجرائم.