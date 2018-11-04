وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، أن الإنجاز الكبير الذي حققته مدرسة الإخلاص الأهلية كأول مدرسة كويتية تفوز بجائزة «تحدي القراءة العربي» ذات القيمة المرموقة تعكس مدى التطور التعليمي والتربوي في الكويت واهتمام القيادة بتنمية المواهب، إضافة إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه منظومة التعليم الخاص في الكويت.

وأشاد الحويلة في تصريح للصحافيين خلال استقباله وفد مدرسة الإخلاص الأهلية، بحرص إدارة المدرسة على مشاركة جميع الطلبة في المسابقة وتنظيمها لفعاليات وأنشطة متنوعة تكرس القراءة وتحسن أدائهم في هذا المجال، داعياً إلى نشر مثل هذه الممارسات في جميع مدارس البلاد الخاصة والحكومية.

وهنأ الحويلة القيادة السياسية والشعب الكويتي والحكومة وجميع منتسبي الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة المشاركين من المدرسة بهذا الفوز الرائع، والذي يعد أكبر دليل على القدرات الهائلة التي يتمتع بها طلبتنا ومدارس التعليم الخاص في الكويت.

وقال: إن «ما يثلج صدورنا ويجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز والتميز عندما يرتفع اسم بلدنا الحبيب الكويت شامخاً عالياً على جميع الأصعدة والمجالات المختلفة وفي المسابقات والمحافل الخليجية والعربية والدولية، معربا عن تقديره لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد على دعم مشروع «تحدي القراءة» محلياً وتبني أهدافه وتعميم المسابقة الخاصة به على مدارس التعليم العام والخاص وتوجيه الإدارات المعنية لتقديم مختلف التسهيلات للوصول إلى مستويات متقدمة خلال المنافسات النهائية التي تقام في الإمارات الشقيقة، مشيدا بالمنظومة التعليمية وما تتمتع به الكوادر البشرية الكويتية من تميز وإبداع.

وتابع: «القراءة هي مفتاح العلم وباب من أبواب المعرفة التي يطل عليها الطلاب، وأرى أن مشروع تحدي القراءة العربي سيسهم بشكل كبير في تغيير وتحسين التصنيفات العالمية للطلاب العرب فى مجال تنمية حب القراءة، وسيجعل القراءة عادة متأصلة فى حياتهم وتعزيز ملكة الفضول وحب المعرفة وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم، كما أنه سيخلق أهمية كبرى للمدرسة لتكون مركزاً ثقافياً حيوياً يخدم المجتمع ويرسخ فيه المعرفة».

واختتم الحويلة تصريحه قائلا: «لقد بذلت مدرسة الاخلاص الأهلية جهوداً كبيرة في تطوير آداء طلبتها في مجال القراءة واستعدت بشكل منظم ودقيق وبخطوات ثابتة من أجل تحقيق الفوز بهذه الجائزة والتي تعد الأكبر على مستوى العالم»، مضيفا «من هذا المكان نشد على أيدي الإدارات في جميع مدارسنا أن تحذوا حذوها من أجل مستقبل مشرق مضيء مسلّح بالعلم والمعرفة لأبنائنا وتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم الكويت خفاقا».

