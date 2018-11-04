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طلبة الهندسة البحرية زاروا حاضنة الشويخ


قام طلبة قسم الهندسة البحرية والسيارات بكلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يرافقهم رئيس القسم د. خالد العوضي بزيارة الى حاضنة الشويخ الحرفية استقبلهم خلالها مدير الحاضنة م. راشد المحمد.
رحب المحمد بالطلبة وقدم لهم شرحا تفصيليا عن الحاضنة وانشطتها والخدمات التي تقدمها للمبادرين الجدد، مسلطا الضوء على الفرص الوظيفية التي تقدمها الحاضنة لخريجي الهيئة.
وفي ختام الزيارة قامت الخياط من الحاضنة بمرافقة الطلبة في جولة للتعرف على الورش والمشاريع التي تضمها الحاضنة وعلى المبادرين وتجاربهم في تأسيس مشروعاتهم.


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