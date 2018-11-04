وطن النهار

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نتائج مسابقتها الشعرية التي تقام بالتعاون مع إذاعة صوت العرب بالقاهرة في موسمها الخامس 2018. وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس السبت إن الشاعر خالد حسن من العراق حل بالمركز الأول عن قصيدته «قمر الصعيد» وبلغت قيمة الجائزة ستة آلاف دولار أميركي. وأوضحت المؤسسة ان الشاعرة إباء الخطيب من سورية فازت بالمركز الثاني عن قصيدتها الخنساء أخيرا ترثي أولادها الأربعة «ربما الأربعين وربما» وبلغت قيمة الجائزة ثلاثة آلاف دولار، وفازت الشاعرة سليني غنية من الجزائر بالمركز الثالث عن قصيدتها «الرصيف الأخير» وبلغت قيمة الجائزة 1500 دولار فيما حل الشاعر ياس جياد الفهداوي من العراق رابعا بقصيدته «ذكرى العناقيد» وحصل على مكافأة قدرها 750 دولارا.

