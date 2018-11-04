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وطن النهار

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البلدية أزالت 78 تعدياً على أملاك الدولة


كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية لفرض هيبة القانون على المخالفين لاسيما إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات  العامة تحت شعار«#تواصل-معنا»، وفي هذا السياق قام قسم إزالة المخالفات بالفروانية بشن حملة لإزالة التعديات التي تعيق مشاريع الدولة بالمحافظة.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم إزلة المخالفات بالفروانية خالد الردعان بان الحملة استهدفت إزالة جميع التعديات التي تعيق مشاريع الدولة بالمحافظة، لافتاً إلى أن البلدية تسخر كل قدراتها لإزالة أي تجاوزات على الخدمات أو أملاك الدولة تعيق مشاريع الدولة ويأتي ذلك من منطلق التعاون بين بلدية الكويت وجميع جهات الدولة المختلفة.
وأكد أن الحملات مستمرة لإزالة جميع التعديات على املاك الدولة والتجاوزات على خدمات الوزارات لتطبيق هيبة القانون على جميع المخالفين، مؤكداً أنه تمت إزالة 78 تعدياً على أملاك الدولة بالمحافظة بعد توجيه 140 إنذارا.
وناشد الردعان الجميع الالتزام بنظم ولوائح البلدية، داعياً إياهم إلى استخراج جميع التراخيص اللازمة قبل استغلال مساحة خارج حدود العقار تجنباً لاعاقة خدمات الدولة والبنية التحتية بالمنطقة.


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