وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الانجازات التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر أكتوبر الماضى تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها الادارة تحت شعار#تواصل_معنا والتى تهدف إلى إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والاعلانات بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين وكل ما يشغل الطريق سواء استغلال مساحة دون ترخيص او سيارات مهملة فضلا عن متابعة شركات النظافة ومدي التزامها بتطبيق العقود بينها وبين البلدية إلى جانب متابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وفي هذا الصدد أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي بان المفتشين قاموا بتحرير 16 مخالفة وتوجيه 93 انذارا وتنبيها، مؤكداً أنه تم اخلاء 9 من البقالات والمعارض والحضانات.

وأضاف بأنه قد تم تحرير 14 مخالفة طبقاً للقرارات الوزارية 172 لسنة 2006 و87 لسنة 2015 الخاصين بلائحة الاعلانات والمحلات العامة والمقلقة للراحة إلى جانب تحرير مخالفتين بناء طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.

وتابع بالقول أن إجمالي الشكاوي التي تم استقبالها والتعامل معها من خلال الخط الساخن «1855555» التابع لفريق الطوارئ قد بلغت 145 شكوى.

