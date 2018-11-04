دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن التنسيق والتعاون بين قطاعات المؤسسة الأمنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وفرض القانون لضبط المخالفين والمستهترين.

في هذا الاطار نفذت الادارة العامة لشرطة النجدة التابعة لقطاع العمليات وقطاع المرور عدة حملات أمنية مرورية موسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت أن الادارة العامة لشرطة النجدة قامت بحملة أمنية موسعة على مناطق (القيروان كبد أم الهيمان محيط جمعية منطقة الوفرة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد قضية واحدة مخدرات وتم القاء القبض على (18) شخصا مطلوبين مدني وجنائي بالاضافة الى عدد (21) شخصا منتهي الاقامة وعدم ثبوت وتم القبض على عدد (14) شخصا تغيب. ومن هذا المنطلق قامت الادارات الميدانية التابعة لقطاع المرور المتمثلة بادارة العمليات وادارات تنظيم السير بجميع المحافظات بحملات مرورية ناجحة لضبط المخالفين والمستهترين شملت (الجهراء -جابر الأحمد صباح الأحمد الخيران البحرية طريق الملك فهد -طريق الملك عبدالعزيز) أسفرت عن ضبط (2664) مخالفة مرورية وحجز (161) مركبة ودراجة واحدة وتم تحويل (26) شخصا دون الثامنة عشر الى دور الأحداث وحجز (36) شخصاً بنظارة المرور بالاضافة الى تحويل (6) أشخاص الى الأبعاد و(64) شخصا الى المخفر والقاء القبض على (4) أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا.

