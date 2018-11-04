دفتر أحوال

ألغت محكمة الجنح دائرة التمييز الحكم الصادر بالامتناع عن عقاب مغرد اساء الى مواطن آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والقضاء مجددا ببراءته. وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه وأساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن وجه اهانة محل الاتهام الاول للمدعى عليه. وتتلخص تفاصيل القضية فيما اقر به الشاكي من ان المتهم نشر صورة من تغريدة صادرة منه وعلق عليها في موقع التوصل الاجتماعي «تويتر» بكتابة عبارات تضمنت اساءة له بان أورد «يجب عليك ان تتوب الى الله من هذه المقالة الكفرية» وكان ذلك امام متابعي حساب المتهم المتاح للعامة. وحضر المحامي علي مطر الواوان عن المتهم ناعيا على الحكم المطعون فيه بصدوره مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وانه مشوب بعيب القصور المبطل في التسبيب.

