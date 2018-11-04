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سيلاني انتحر بعد تسديده عدة طعنات لزوجته في حولي


أقدم وافد سيلاني على الانتحار برمي نفسه من شقته بالدور التاسع في احدى العمارات في منطقة حولي بعد ان سدد عدة طعنات لزوجته محاولاً قتلها ونقلت بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك حيث ادخلت غرفة العناية.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «النهار» بان بلاغاً ورد صباح أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انتحار في منطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال الأمن والاسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين بان وافداً سيلانياً يسكن في شقة بالدور التاسع تشاجر مع زوجته وسدد لها عدة طعنات تركها غرقة بالدماء ومن ثم اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من بلكونة الشقة، قام رجال الاسعاف بنقل الزوجة السيلانية الى مستشفى مبارك الكبير حيث ادخلت العناية المركزة، فيما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثة الى المشرحة.
رجال الأمن والمباحث باشروا في اجراء التحقيق لمعرفة اسباب المشاجرة وقيام المنتحر بطعن زوجته.


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