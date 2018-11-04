دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من سرقة سيارة فارهة ليلا عن طريق اقتحام مبنى الوكالة وقيامه بكسر الباب واستعمال عنف مع حراس المبنى.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه سرق السيارة المملوكة للمجني عليه وكان ذلك عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها وتحكيم حرز ليلا واستعمال العنف ضد حارس الشركة مكان توقف السيارة للتغلب على مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة الاستيلاء عليها والفرار بها، واتلف السيارة والابواب المملوكة للشركة عمدا بأن جعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص له وانقص من قيمتهم عمدا وترتب على ذلك الاضرار، وسرق اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما ابلغ به المجني عليه بأنه واثناء وجوده في معرض السيارات الخاص بالشركة سمع صوت كسر زجاج فخرج من غرفته ليرى سبب هذا الصوت واذ به يتفاجأ بوجود شخص ملثم قام بدفعه ووقع المجني عليه على الارض واخرج سكيناً وقام بتهديده وشل حركته ونتيجة ذلك تمكن من سرقة السيارة.

وحضر المحامي عايد مهدي الرشيدي عن المتهم دفعا بانتفاء الاوراق من اي دليل يقيني في حق المتهم، والدليل الفني يؤكد انتفاء بصمات المتهم وعدم مطابقة السمات الوراثية مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث وتناقض اقوال حارس الشرطة مع ضابط المباحث.

