دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية محكمة الأسرة برفض دعوى مطلقة طالبت فيها بحضانة الأبناء وحكمت بأحقية الجدة من جهة الأب بالحضانة بعد ما تبين أمام المحكمة عدم أهلية المطلقة وسوء سلوكها، حيث ثبت وجود مكالمات من هاتفها لأشخاص غرباء واحتواء هاتفها على رسائل تحمل ايحاءات جنسية ومخلة بالآداب.

وتخلص الواقعة بأن اختصم المحامي مبارك الخشاب مطلقة الأب والحاضنة لأبنائه نيابة عن الجدة لأب المحضونين بالتدخل هجوميا في دعوى الأم بطلب حضانة أبنائها.

وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب عن الجدة لأب المحضونين ليبين للمحكمة عدم صلاحية الأم للحضانة لسوء أخلاقها وطلب من المحكمة التصريح له بالاستعلام من وزارة المواصلات عن أرقام هواتف المطلقة الحاضنة لأحفادها والاتصالات التي جرت بين المطلقة وأشخاص غرباء أثناء سفر الزوج للخارج لأداء عمله وقد صرحت المحكمة وتبين وجود اتصالات بأشخاص أثناء قيام الزوجية بنجل الخصم المتدخلة هجوميا وكان الزوج قد قدم شكوى بناء على كشف وزارة المواصلات بالتليفون الخاص بالمطلقة الذي احضره شخص للخصم المتدخلة والذي تبين أن بداخله صوراً مخلة بالحياء والآداب العامة ورسائل تحتوي على ايحاءات جنسية بين المدعية بدعوى الحضانة وآخرين.

وقد أصدرت المحكمة قرارا بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الجنحة.

وبعد أن صدر الحكم في الجنحة ببراءة المتهمة واستئناف السير في الدعوى حضرت المدعية وطلبت الحكم لها بالطلبات ورفض دعوى التدخل الهجومي من والدة الزوج وجده المحضونين وقد رد المحامي مبارك الخشاب على هذا الطلب شفاهة وطي مذكرة قدمها بان الحكم الجزائي وان كان قد قضى ببراءة المدعية وشركائها في قضية اساءة استعمال الهاتف الا أن سبب البراءة لا يحوز حجية لأنه صدر بناء على أن الزوج ليس طرفا في المحادثات والصور ومقاطع الفيديو الا أن أسباب الحكم كما أوضح الخشاب ثابت بها اعتراف المتهمين بوجود علاقة بينهم وبين الزوجة وطلب الخشاب حجز الدعوى للحكم وصدر الحكم في دعوى الحضانة الأصلية ونفقة الأبناء برفضها وفي دعوى التدخل المقامة من الخشاب نيابة عن الجدة باثبات حضانتها وضم الأبناء الى الجدة لرعايتهم وتربيتهم بما يعود عليهم بالخير.

وقد أشاد الخشاب بعد اصدار هذا الحكم بفطنة القضاء الكويتي وارساء قواعد العدالة التي تحقق الاستقرار والنمو للمجتمع الكويتي.

