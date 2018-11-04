آراء

تحتفي أوكرانيا هذا العام بالذكرى الـ27 على استقلالها من الاتحاد السوفييتي، الا انها في الوقت نفسه تحتفي بمرور الذكرى المئوية على استقلالها الأول والذي تحقق مباشرة بعد انهيار روسيا القيصرية وصعود البولشفيك الذين تحدثوا عن اعطاء الشعوب حق تقرير المصير في عام 1918، فمنذ ذلك التاريخ وهذا العام 2018 تمر تلك الذكرى المميزة والمهمة لدى الأوكرانيين في تحديد الهوية والمصير والتاريخ، وتعتبر أوكرانيا دون سواها أحد أهم وأبرز الدول ضمن ما يسمى حاليا في منظومة رابطة الدول المستقلة، فهي دولة تعيش الهويتين الشرقية والغربية، وتعيش كلا الأهميتين الاستراتيجية لدى روسيا وكذلك لدى الغرب.

و تلك هي الأهمية التي دفعت الكويت لتعترف باستقلالها مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتبدأ العلاقات الدبلوماسية والتي تصادف هذا العام مرور 25 عاما، وبحكم التخصص الدقيق في هذه المنطقة المهمة فقد شهدت تلك الفترة التي كانت الكويت تبحث عن فتح سفارة في كييف بدلا من الاكتفاء بالتمثيل عبر سفارتنا في موسكو، ففي عام 2002، كنت في موسكو أقوم بجمع المادة العلمية لأبحاثي في المنطقة، والتقيت بأحد دبلوماسينا وهو راشد العدواني في السفارة الكويتية في موسكو، وكان قد حصل على تعليمه من إحدى الجامعات الأوكرانية حيث كان حريصا وداعما لفكرة السفارة الكويتية في كييف، وبالفعل تحققت تلك الفكرة فيما بعد، وحاليا يتقلد الأخ راشد العدواني درجة السفير في سفارتنا في العاصمة الأوكرانية.

وتمثل أوكرانيا لروسيا والغرب أهمية كبيرة، فهي شريان التجارة ومرور الطاقة مابين كلا المنطقتين،و تحرص روسيا على تقاربها مع أوكرانيا كبديل عن اي تقارب اوكراني غربي وقد تجلى ذلك بوضوح في ازمة القرم وموقف روسيا من عضوية اوكرانيا في الناتو او حتى سعيها للدخول ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي ، كما ان درجات التوتر والهدوء ما بين الطرفين الروسي والغربي بالامكان قياسها من خلال الثرموميتر الأوكراني، فأوكرانيا، كثقافة انقسمت ايضا ما بين تلك الثقافتين الغربية والروسية، فشرق أوكرانيا هو الانحياز لكل ماهو روسي، بينما الغرب وبالأحرى مدينة لفيف وغيرها من مدن الغرب الأوكراني فهو الانحياز لكل ما هو غربي والحقيقة تلاقي كلا الثقافتين هو ما يجعل منها أوكرانيا وما يميزها عن غيرها من تلك الجمهوريات.

تحتفي الكويت هذه الأيام بزيارة رفيعة المستوى من قبل نائب رئيس الوزراء الأوكراني كجزء من التعاون الحكومي ما بين البلدين، وهو تعاون يحرص عليه كلا الطرفين، ويسعى السفير الأوكراني بدولة الكويت فلاديمير تولكاش الى دعم مختلف أوجه العلاقات الكويتية- الأوكرانية لتشمل الجوانب التعليمية والثقافية والسياحية والتجارية، وهي مجالات واسعة ومهمة تنعكس ايجابا في تعزيز العلاقات ما بين كلا الجانبين الكويتي والأوكراني.

