آراء

المشاكل جزء من الحياة المهنية تتفاوت بأسبابها وصداها وكأنها حفرة على طريق مسيرتك بالعمل منها بحجم صغير وأخرى بمساحات أكبر وبأي حال لن يخلو طريقك منها فعليك أن تتعلم كيف تتعايش معها وتتحمل آثارها وتغير من أسلوب تعودت عليه تتجنب من خلاله المشاكل حتى تكبر وتصل لمراحل صعبة تضطر حينها بأن تتعامل معها بردود أفعال غير مدروسة قد تعود لك بالخسارة.

سنطرح بعين أشمل مفهوم يرسخ نظرة ترسم ملامح المشكلة وأسلوب يعكس مدى احترافية التعامل معها، فعندما تقف عند حافة الحفرة بمسارك وتبدأ بتحديد ملامح مشكلتك وطبعا من السهل تراها بصورة سلبية تجعلك عاجزاً على اجتيازها، ودعني أقدم لك معلومة عن ادارة المشكلة تبدأ بتغيير الكلمة الى «تحدي» والنظر بايجابية لتحليلها وتقديم قرارات تدعم سلامتك فالضرر ان حدث أنت من سيتحمله، لذا درب نفسك على المواجهة واختر الاسلوب الرزين بالتعامل مع هذه الحفر التي ستواجهها بطريقك فقد تُعطل مسارك لكنها قد تكون سبباً ينقذك من حفرة تليها سيكون ضررها أكبر أو قد يكون الالتفاف عنها سيأخذ لمسار آخر يحقق لك فرصة جديدة لم تكن بمخططك، حتى اصرارك على مواجهتها وردمها سيأتيك بقوة وخبرة لمراحل قادمة، درب نفسك على ادارة التحديات ودراسة أولوياتك ومدى تأثيرها على وجهة وسرعة تقدمك بالرحلة المهنية، تدرب حتى تصل الى الادراك الذي سيأخذك لما تصبو اليه وكيف تتعامل وكم من الوقت الذي تحتاج تكريسه لحل تحدي قد يكون هامشياً من الاجدر بأن تتخطاه ولا تلتفت اليه.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

في أجواء العمل كم هي التحديات وتعاملك معها يعكس تأثيرها على مسارك ونجاحك، وخلال رحلتك تبدأ الخبرة والحرفية تكبر لمن يملك العزم بالمواجهة والتغيير، واذا وصلت انت لمستوى عالٍ سيصنع عندك الادراك بوصلة ذاتية تقود طموحك الى خطط أبعد توصلك لغايتك حتى وان تناثرت التحديات ومختلف المسارات، عندما تصل لهذا المستوى سوف تتفنن في ادارة التحديات وتبني من الخبرة للوقاية منها أو التعامل معها بأقل الخسائر وفعلا «الوقاية خير من العلاج».

أجواء الاحباط في الكيانات المهنية عند عناصر فريق العمل سيقلل من انتاجيتها، أجواء صنعتها بيئة عمل يجب أن يركز عليها المسؤولون فدورهم الرئيس يسهم بوضع علامات ارشادية كوقاية تقلل من الحفر بطريق العاملين وتحفز العزم على ادارة التحديات وتفتح الابواب لمن وصل لمستوى النضوج والاحترافية بالشعور بمسؤولية وتشجيعه على توجيه وارشاد زملائه، فقد تكون اليوم أنت واحد من هؤلاء المحترفين أو قد تكون ببداية الطريق وعندها تحتاج بأن تبحث على من يرشدك وينصحك لادارة تحدياتك.

