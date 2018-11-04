آراء

حملة غير مسبوقة تلك التي أطلقها الأستاذ حمزة الخياط والتي جاءت تحت شعار «الكويت تستاهل» وذلك برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتوزيع 100 ألف نسخة للموسوعة الاملائية للصغار على المواطنين الأمر الذي يدل على تعطش أولياء الأمور إلى تطوير مستوى ابنائهم في المرحلة التأسيسية للتعليم حيث توافد مئات المواطنين على مركز الابداع لكي يحصل كل فرد على نسخته أيضاً توافد الكثير من أبناء مجلس التعاون للسبب ذاته.

لاشك أن ما حفل به هذا الحدث يدل على أن النسخة الاملائية اثبتت تواجدها علمياً وثقافياً وذلك لما يمتاذ به مؤلفها الاستاذ حمزة الخياط من أسلوب التشويق في التعليم وجذب الطلبة إلى تلقي المعلومة.

بدأت قصة الخياط مع موسوعته الاملائية عندما ابتعث للتدريب عامين في ألمانيا الغربية كلاعب ومدرب لالعاب القوى في أحد منتخبات الكويت ولأنه أحب مهنة التدريس لذا حرص على حضور بعض حصص المرحلة الابتدائية بالمدارس الالمانية فتأثر بطرق التدريس هناك وجعل همه تنشئة أطفال يفكرون ويفيدون بلدهم ومجتمعهم وليس لمجرد الحصول على شهادة.

اتهم الخياط كتب ومناهج اللغة العربية لدينا بالقصور وذلك لخلوها مما يجذب الطفل لدراستها لذا سعى الخياط إلى تحبيب اللغة العربية إلى نفوس الطلاب بوضع الموسوعة الاملائية للصغار حيث وعد بانه سيتبعها بمؤلف آخر بعنوان «تعلم الهمزة من حمزة».

ان ثناء كل من قرأ الموسوعة وإشادتهم بمحتواها وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اثنى على الموسوعة وتبنى طباعة 100 ألف نسخة منها على نفقته لتوزع على الاسر الكويتية إنما يؤكد مدى الجهد الذي بذل في إعداد وتنقيح هذه الموسوعة.

وبهذه المناسبة نتوجه للاستاذ حمزة الخياط بالشكر والتقدير لمساهمته بهذه الموسوعة في علاج مشكلة التعثر الدراسي كما نشكر وزير التربية د. حامد العازمي لدعمه للاستاذ حمزة الخياط وتشجيعه على الاستمرار واتاحته الفرصة له للمساهمة في حل مشكلة التعثر التعليمي، وهنا نشدد على ضرورة دعم الخبرات التربوية لاتاحة المجال للمساهمة في تطوير الاساليب والمناهج الدراسية في تعليم النشء، كما أتقدم بجزيل الشكر للاستاذ حمزة الخياط على اهدائه نسخة شخصية من هذه الموسوعة، كما أتمنى من صميم قلبي أن يكون هناك قرار بتعميم دراسة الموسوعة في مدارسنا وذلك لكي تعم الفائدة.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

