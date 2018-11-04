آراء

استغرب من تصرفات أغلبية أعضاء مجلس الامة، وخاصة من يصنفون أنفسهم بأنهم معارضة. يهددون ويتوعدون وراح نسوي ونسوي، لكننا نراهم يساومون من أجل السكوت على التقصير الحكومي ويغلقون أعينهم عن التجاوزات المالية والادارية التي تنخر بمؤسساتنا الحكومية.

دخلت دواوين وتابعت وسائل التواصل الاجتماعي وسمعت وقرأت رأي أغلب الناس بمجلس الامة، ووجدت كثيراً من الشباب الذين أقسموا لي بأنهم لم يتابعوا جلسات مجلس الامة ولا أخبار اللجان بعد جلسة الافتتاح، وأنهم يتمنون قصر عمر هذا المجلس والسبب استجواب قدم وتهديد ووعيد وبقدرة قادر يسحب، واستجواب كلاكيت ثاني مرة من نفس العضو ولنفس الوزير وبلا طعم ولا لون لهذا الاستجواب، ولا صفة له سوى أنه تصفية حسابات شخصية بين الوزير والنائب والدليل ان المستجوب لم يؤيده سوى خمسة نواب.

ان يصل الحال بمجلس الامة الى هذه الدرجة من الانحدار أمر مؤسف جدا. وأما بالنسبة لاسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي والتي اختلف عليها الكثيرون فمنهم من يرى أن العضوية تعتبر ساقطة دون الرجوع الى التصويت وآخرون يَرَوْن ان التصويت هو الفيصل بإسقاط العضوية او الابقاء عليها ومنهم من يرى ان هذا التصويت غير دستوري وفيه مخالفة للدستور، والأهم من هذا الاختلاف بالرأي هو أن أداء هذا المجلس سيبقى يعاني وهو من سيئ الى أسوأ، وان اغلبية المواطنين يَرَوْن ان هناك سيطرة حكومية على هذا المجلس وبدرجة امتياز.

