آراء

اذا كان قانون الانتخاب وسيلة لممارسة الديموقراطية، واذا كانت الديموقراطية هي الوسيلة الحضارية لأي مجتمع في التعبير عن رأيه بوصول الأغلبيه الى السلطة مع احترام حقوق الأقلية، إذاً فالتجربة أثبتت لنا أن انتخابات الصوت الواحد هي الصورة المشوهة للديموقراطية.

مواقف النواب السابقة منذ بداية دور الانعقاد الأول حتى يومنا هذا لا وزن لها في الميزان أمام موقفهم تجاه تعديل قانون الانتخاب أو تصحيح المسار الديموقراطي للكويت.

أعلم أن هذا الموضوع بالتحديد قد تتجلى فيه «الشيزوفرينيا» لدى الكثير من النواب فهم وعدوا ناخبيهم بتعديله ولكنهم وصلوا للمجلس عن طريقه ومن هنا يتبلور هذا التناقض بين الظواهر والخوافي بين الألسنة وبين أعماق القلوب.

قد يُجادل أحدا من هنا أو هناك بأن النظام الحالي أفضل من الأربعة أصوات حيث كانت الأقلية غائبة ولكن لا أسوأ من غياب الأقلية الا فقدان الأغلبية وليست أغلبية اليوم إلا أقلية الغد أليست البرلمانات دول؟ ولكنها حجة الفاقد للحجة أو الهارب من موقف قد يلعب بحساباته الانتخابية على حساب المسار الديموقراطي الذي هو بحاجة الى وقفة رجالات تُعيد للمجلس اعتباره بعد انشطاره الى شظايا مبعثرة.

وفي الجانب الآخر فاعتقد أن الحكومة أيقنت مؤخراً أن كلفة قانون الانتخاب الحالي باهظة الثمن وفق سياسة المساومات، فالتعامل مع جماعات متحالفة أسهل وأيسر من التعامل مع أفراد، ناهيك عن الرغبة الجامحة التي تحاول الحكومة أن تصور لنا أنها بصدد الاصلاح لذلك لا ينبغي أن تستند على أساس هش قائم على المصالح الفردية وانكفاء كل عضو بمجموعة من الناخبين بتيسير معاملتهم أو حقوقهم.

استمرار قانون الانتخاب الحالي القائم على وساطة النائب للناخب لنيل حقوقه لا يمكن أن يكون مساراً صحيحاً فقد تراجع النائب عن الدور الذي من المفترض أن يقوم فيه وتحول الى مُخلص معاملات.. والحقيقة أنني أخشى أنه في المستقبل قد أحتاج الى نائب لأدخل على الطبيب في مستوصف المنطقة!

