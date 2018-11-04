مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية عن وجود 1911 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31/3/2018، وفي التفاصيل:

بلغ عدد الموظفين المقدر في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 23.015 موظفاً مقارنة بالعدد الفعلي البالغ 21.104 موظفين.

واحتلت شركة نفط الكويت العدد الأكبر في عدد الموظفين الفعلي بإجمالي 10984، بنقص عن المقدر بلغ 589 موظفاً، وبنسبة تكويت بلغت 81.2%.

وجاءت شركة البترول الوطنية في المركز الثاني بإجمالي 6152 موظفاً، وبنقص 608 موظفين عن المقدر، وبنسبة تكويت بلغت 87.1%.

وجاءت مؤسسة البترول في المركز الثالث بعدد موظفين بلغ 731 موظفاً وبنقص 132 موظفاً عن المقدر، وبنسبة تكويت بلغت 99.7%.

وشغلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» المركز الرابع في عدد الموظفين بـ817 موظفاً، وبنقص 14 موظفاً عن المقدر، وبنسبة تكويت بلغت 92.7%.

وجاءت الشركة الكويتية لنفط الخليج في المركز الخامس بـ803 موظفين، ونقص 285 موظفاً عن المقدر، وبنسبة تكويت 97.3%.

واحتلت شركة ناقلات النفط المركز السادس في عدد الموظفين بـ666 موظفاً، ونقص 70 موظفاً عن المقدر، وبنسبة تكويت بلغت 93.2%.

تلتهم شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بـ509 موظفين، وبنقص 156 موظفاً عن المقدر، وبنسبة تكويت بلغت 86.8%.

