مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» عن اتفاقات حكومية حكومية بين مؤسسات الدولة المنتجة لتوريد جميع ايراداتها وفوائضها لخزينة الدولة دعماً للاحتياطي العام، حيث سيكون محظوراً على أي جهة الاحتفاظ بفوائض كبيرة الا بحالات خاصة لبعض الجهات ذات الاعمال الخارجية الاستثمارية.

وافادت المصادر أن توريد جميع الأموال المستحقة للخزينة العامة سينمي الاحتياطي العام لدرجة كبيرة خاصة بعد تحمله عبء سداد العجز عبر استهلاك مبالغ كبيرة منه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبينت المصادر ذاتها أنه لانية للاقتراض الخارجي مجدداً حيث ان هناك عزماً على عدم التوسع في الاقتراض لسداد اي عجز محتمل للموازنات المقبلة، وفي حال تكرار العجز فان هناك بدائل محلية كثيرة لتوفير السيولة المطلوبة.

وفيما أثنت مؤسسات مالية وتصنيفية دولية على الوضع الائتماني المرتفع والقوي للكويت أخيراً، لكنها شددت وفقا لتقارير أصدرتها على عدم التراجع عن اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية اللازمة لمعالجة أوجه الخلل بالميزانية.

ووفقا للتقارير فقد نصحت جهات دولية الكويت بضرورة مواصلة المعالجات الاقتصادية وعدم التراخي عنها مع ارتفاع اسعار النفط، وتوجيه الاموال نحو المشاريع الرأسمالية وفق خطط وبرامج واضحة.

وأشارت الى ضرورة تحميل الميزانية كلفة الدين العام الناتج أخيراً عن العجز المالي ومواصلة اصلاح الميزاينة وتحسين الايرادات وضغط المصروفات الى اقصى درجة ممكنة.

