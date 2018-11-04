مال وأعمال

طرح بنك الكويت المركزي 34 سنداً وتورق مقابل في الفترة من 9 يناير إلى 30 أكتوبر من العام الحالي 2018 بقيمة بلغت 7.3 مليارات دينار أمام البنوك المحلية التقليدية والإسلامية في 10 أشهر في الفترة من 9 يناير إلى 30 أكتوبر 2018. في إطار السياسات النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي لموائمة السيولة النقدية لدى البنوك المحلية.

وفيما بلغ عدد السندات والتورق المقابل لأجل 6 شهور حوالي 8 إصدارات منها 5 إصدارات بقيمة 240 مليون دينار لكل منها وإصدارين بقيمة 360 مليوناً و250 مليون ديناراً وإصداراً واحداً بقيمة 160 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالاصدارات البالغ عددها 26 إصداراً لمدة 3 شهور، موزعة على سندات وتورق مقابل عددها 12 إصداراً بقيمة 240 مليون دينار ويلغ عدد الإصدارات الصادرة بقيمة 200 مليون دينار لكل منهما 6 إصدارات وحوالي 7 إصدارا.

وقد تصدرت السندات والتورق المقابل بعدد 17 إصداراً بواقع 240 مليون دينار، فيما بلغت السندات والتورق المقابل البالغ قيمتها 7 اصدارات قيمة كل منها 160 مليون دينار.

ويأتي طرح المركزي للسندات والتورق المقابل في ظل استخدام أدوات السياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها المركزي لموائمة السيولة لدى البنوك المحلية والسعي لاستخدام تلك السياسة في توظيف السيولة لدى البنوك المحلية.

