مال وأعمال

أعلنت مدير عام شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» أن عدد المشاركين في معرض «هوريكا الكويت 2019» وصل حتى الآن إلى أكثر من 70 شركة وجهة، في وقت تستمر فيه طلبات مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة الضيافة وللمواد الغذائية وتجهيزات المطاعم والفنادق المهتمة بعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض الذي يقام من 14 إلى 16 يناير القادم في أرض المعارض في مشرف قاعة 8 ويتضمن أنشطة كبرى يومية أبرزها مسابقات الطهي المميزة.

ونوهت المدير العام لشركة «ليدرز جروب»، بالوعي المتزايد بأهمية «قطاعات الضيافة من النواحي الاقتصادية والاستهلاكية والسياحية وبمدى تجاوب الشركات الناشطة في هذه القطاعات مع تنظيم هذه الظاهرة السنوية التي بدأنا بها في العام 2012 بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز اللبنانية الرائدة في خدمات الضيافة في المنطقة».

وأكدت في بيان أن قطاع الضيافة يثبت عاماً بعد عام الحاجة الماسة لمعرض هوريكا الكويت، خاصة في ظل نموه اللافت، إذ سجل ارتفاعا بمقدار 11% في 2017 هو الأكبر بين القطاعات غير النفطية في حين سجلت قطاعات بارزة انخفاضات قوية مثل قطاع البناء والتشييد، وذلك حسب البيانات الأخيرة لبنك الكويت الوطني. ولفتت العنجري إلى «ثلاثة اعتبارات تجعل هوريكا الكويت ضرورة متزايدة، فإضافة إلى نمو القطاع، هناك ثانياً مواكبة الجديد الحاصل عالمياً وباستمرار، من حيث التجهيزات والمعدات والمهارات في ظل انفتاح السوق بين الثقافات والقارات، والاعتبار الثالث هو ضرورة مواكبة التطور الحاصل في المنطقة والجوار والدول الخليجية الشقيقة حيث يجب أن تحسن الكويت تنافسيتها في خدمات الضيافة، وهذا هدف رئيس لمعرضنا».

وأكد أن «كبرى الشركات المصدرة والمصنعة والموردة الناشطة في القطاع أصبحت تترقب هوريكا الكويت كل عام، باعتباره الملتقى الفريد من نوعه في الكويت، وقد تحول إلى مرجع في مجاله، حيث تتلاقى الشركات المعنية بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، وكذلك بعض الجهات والمؤسسات ذات الصلة، مثل المستشفيات وشركات التقييم والعناية والتدقيق بجودة الخدمات والاستشارات».

