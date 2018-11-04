مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة شاملة ومتكاملة للشباب بعنوان «حاسبين حسابك».

وتشمل الحملة باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والعروض والخصومات والمفاجآت الأولى من نوعها والجوائز غير المسبوقة لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، فضلا عن توفير منظومة متكاملة من الدعم والمساندة لمبادرات الشباب بمختلف المجالات والمساهمة في رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم بما يلبي تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.

ويعتبر الاهتمام في الشباب من ابرز محاور استراتيجية «بيتك»، وعليه فيلتزم البنك بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات على جميع الاصعدة المصرفية والاجتماعية، وكذلك في مجال الموارد البشرية وصقل المهارات، ودعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبدعة والمخترعين والطلبة وغيرهم، وتطوير قدراتهم.

وتحظى شريحة الشباب في «بيتك» باهتمام بالغ، ولن يقف «بيتك» عند حد في تقديم الافضل على مستوى السوق لهم، اذ قطع «بيتك» اشواطا كبيرة في ابتكار منتجات وخدمات مصممة خصيصا لتلبية تطلعات الشباب ومتطلباتهم.

ويقدم «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب، وهو ركيزة مهمة وخطوة متقدمة لتطوير العلاقة بين «بيتك» والشباب من خلال برامج وقنوات اتصال تسهم في بناء ثقافة مصرفية متميزة وخلق ولاء مستمر، تعزز من روح التواصل والتفاعل وتعمق الأهداف المشتركة لبناء مستقبل افضل، حيث يقدم البرنامج خصومات كبيرة وعروض حصرية في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

ويقدم «بيتك» حملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تتيح فرصة الفوز بسيارتين خلال فترة الحملة و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ10 فائزين شهريا، فبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على حساب «حسابي»، يدخل العملاء السحب. ووقع «بيتك» العديد من اتفاقيات الشراكة مع محال ومنافذ تجارية مختلفة وأفخم واشهر المطاعم والمحلات التي يرتادها الشباب، مثل سلسلة مطاعم «بيك يو».

