مال وأعمال

اختتم بنك برقان مشاركته في ورشة عمل «المهارات القيادية لتحفيز وتشجيع الموظفين في المشاركة والاندماج في بيئة العمل» يومي 30 و31 من شهر أكتوبر 2018، التي يقدمها نادي المعرفة الذي يعد من أبرز منصات نقل المعرفة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على تحويل مفهوم المحادثات التعليمية إلى تجربة غير تقليدية. كما توفر ندوات ومؤتمرات نادي المعرفة فرصة للمشاركين للتعرف أكثر على كبار صناع القرار من مختلف القطاعات في المنطقة، ودراسات الحالة الحقيقية وأفضل الممارسات الجديدة.

وقد سلَّطت ورشة العمل «Bee Engaged» الضوء على موضوع تحسين دوافع الموظفين ورفع مستوى السعادة لديهم الذي سينعكس بالتالي على إنتاجيتهم وهذا في المقابل أيضا سيحسن من أداء مؤسستهم. كما تستند ورشة عمل «Bee Engaged» إلى قصة كتاب النحل لنقل نموذج P-O-L-L-E-N - «بولين» الذي يساعد في تحسين أداء القادة والمدراء والموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية بالإضافة الى الاستمتاع في عملهم. وتجدر الإشارة الى أن الموظفين استفادوا بالكثير من القيم التعليمية المهمة كفهم الفرق بين المشاركة والدافع، السعادة والرضا وآثارها على أداء المؤسسة. فهم كيفية زيادة العائد على الاستثمار من خلال العائد على المشاركة. إعادة النظر في أسلوب القائد مع مشاركة الموظفين. اكتمال خطة عمل 120,90,60,30 التي تساعد الموظفين في فهم المواطن التي يحتاجون التريز عليها لتحسين أسلوب أدائهم الوظيفي.

ويشرف على ورشة العمل كبير المدربين والمستشار الرئيسي المعتمد لمجموعة ورش عمل «BEE-FIT» بول ريجبي، مؤلف «معادلة النجاح» و»كتاب النحل» - المتحور حول التغيير والابتكار ومشاركة الموظفين والقيادة. كما يعد مقدماً رئيسياً ومدرباً في مؤتمرات عالمية، وسافر ريجبي إلى أكثر من 50 بلداً وناقش مواضيع رئيسية وقدم ورش عمل تفاعلية لشركات كبيرة متعددة الجنسيات، ومنظمات حكومية، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى كليات إدارة الأعمال ومنظمات غير ربحية.

