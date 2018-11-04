مال وأعمال

أعلنت مجموعة انوفست عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بتحقيقها صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 12.31 مليون دولار مقارنة مع 18.90 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا بواقع 35% نتيجة استرداد مخصصات في العام الماضي.

وعليه بلغ صافي الربح لمساهمي الشركة الأم للسهم الواحد للفترة المذكورة 4.35 سنتا مقارنة مع 6.64 سنتات لفترة 2017. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 15% ليصل الى 11.92 مليون دولار أ مقارنة مع 10.39 ملايين دولار كما ارتفع مجموع الدخل التشغيلية بنسبة 11% لتبلغ 19.52 مليون دولار من 17.64 مليون دولار حيث جاء هذا التحسن نتيجة الزيادة في الايرادات من الاستثمارات العقارية والاستثمار في اسهم الشركات وعقود المقاولات.

وأما فيما يتعلق بأداء فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، فقد سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 2.14 مليون دولار مقارنة مع 1.64 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي ما يمثل زيادة بنسبة 31%، وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم للسهم الواحد عن نفس الفترة 0.76 سنتا مقارنة مع 0.57 سنتا عن نفس الفترة من العام الماضي. وعبر رئيس مجلس ادارة انوفست د. عمر المطوع قائلا «ان أداء المجموعة لفترة التسعة أشهر الماضية يؤكد صحة التوجهات التى رسمها مجلس الادارة ويدعو الى مزيد من التفاؤل والثقة لتحقيق نتائج ايجابية لهذه السنة المالية على الرغم مما يعتري المنطقة من تقلبات اقتصادية سلبية . وكرؤية مستقبلية، فاننا فى انوفست حريصين على مواصلة العمل الجاد لتحسين النتائج ولتجاوز العقبات بهدف تحقيق نموذج الاستدامة الذى نطمح له. واضاف بدأنا نلتمس نتائج ذلك من خلال تقدمنا بخطوات مدروسة وراسخة نحو المستقبل، حيث بدأنا فعليا بعمل اصلاحات جوهرية لمشاريع المجموعة القائمة وذلك على المستوى المالي والاداري و اننا نبحث حالياً عدة فرص سواء بالاستحواذ على استثمارات جديدة أو بالتخارج من فرص قائمة وذلك بهدف بناء محفظة استثمارية ذات أصول متميزة.

ومن جانبه عبر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ياسر الجار عن الاثر الايجابي للخطوات التى تبنتها الادارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الادارة لينعكس ذلك على عدد من المؤشرات المالية منها الايرادات التشغيلية وصافي الايراد التشغيلي واجمالي الأصول والنقد ما يشير الى أن المجموعة ما زالت تواصل تعزيز أدائها الايجابي ما له الأثر الواضح في زيادة حقوق المساهمين، كل ذلك على الرغم من الانخفاض في صافي ربح المجموعة الخاص بمساهمي الشركة الأم والذي يعزى الى استرداد المخصصات في العام الماضي.

