مال وأعمال

أعلنت الشركة العربية العقارية احدى أكبر شركات التطوير العقاري في الكويت والخليج والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية IHG إحدى أكبر الشركات الرائدة لإنشاء الفنادق وتشغيلها في العالم لانشاء وتشييد فندق ستاي بريدج الكويت ليكون الفريد من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقع الاتفاقية كل من د. عماد جواد

بو خمسين، رئيس مجلس إدارة شركة العربية العقارية، والسيد باسكال جوفان، العضو المنتدب لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، وأقيم حفل التوقيع في مقر الشركة بحضور رجل الاعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة بو خمسين القابضة السيد جواد

بو خمسين و د. حيدر جمعة الرئيس التنفيذي لشركة العربية العقارية ومن مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية باستيان بلان ومايا زيادة مدير التطوير بالشرق الاوسط وافريقيا وانطوان فلوطي المدير الاقليمي لفنادق انتركونتيننتال في الكويت والمتمثلة في كراون بلازا وهوليداي ان السالمية.

ويمتاز فندق ستاي بريدج الكويت المزمع انشاؤه بأنه سيقدم كل ما يحتاجه النزلاء سواء كانوا من رجال الأعمال أم من السياح من خدمة عالمية بأعلى مستوى يتماشى مع مكانة الكويت حيث سيتم تزويده بجميع الأجهزة والتقنيات والمرافق الحديثة ليلبي جميع احتياجاتهم، كما سيتم تشييد الفندق وفق التصميم المعماري ذي الشكل المميز ليكون معلماً بارزاً وأيقونة مميزة من ضمن معالم الكويت.

وفي هذه المناسبة، قال د. عماد جواد بو خمسين ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية اننا متحمسون للاستمرار في العمل مع شريك عالمي مثل مجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية في فندق جديد يمثل نقلة نوعية في الخدمة الفندقية ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى الخليج حيث تعد علامة ستاي بريدج واحدة من افضل العلامات الفندقية في العالم التي تقدم خدمات مميزة لنزلاء الفترات الطويلة ،والتي ستكون الخيار الامثل لزوار الكويت في ظل الخدمات النوعية التي سيقدمها الفندق. واستطرد د. عماد بو خمسين انه يشرفنا أن نتعاون مع مجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية لتوسيع رقعة حضورها في الكويت ومنطقة الخليج العربي، ولا شك أن تعاوننا مع انتركونتننتال سيكون له أثر كبير في مرافق الضيافة المميزة للكويت، وبالنظر إلى المكانة المرموقة للمجموعة ، ولهذا فنحن على ثقة بأن فندق ستاي بريدج الكويت سيصبح وجهة مفضلة للسياح ورجال الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وأضاف د. عماد بوخمسين ان الشركة العربية العقارية حققت انجازا ملحوظا نحو النجاح بهذا الاتفاق وما سيسهم في احداث نقلة نوعية في الخدمات الفندقية بالكويت وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، وذلك في اطار استراتيجية ورسالة العربية العقارية في المساهمة في اقتصاد الكويت بتشييد فندق جديد، بمفهوم جديد يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية في القرن الواحد والعشرين.

واشار الى ان هناك علاقة مميزة تجمعنا مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية منذ اكثر من ثلاثين عاما ، ولذا يسرنا أن نعزز هذا التعاون عبر اتفاقية حصرية بانشاء فندق ستاي بريدج بمعايير عالمية في الكويت، وذلك يؤكد التزام العربية العقارية بتطوير القطاع الفندقي العالي الجودة في أنحاء الكويت بما ينسجم مع مختلف الأنشطة والمبادرات لخطة التنمية الحكومية في تنفيذ كويت جديدة أو رؤية الكويت 2035 ، ويؤكد الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في المشاركة في بناء وتنمية كويت المستقبل.

واختتم د. عماد بو خمسين تصريحه بان الفندق الجديد سيشكل إضافة حقيقية للمرافق السياحية في الكويت، ويظهر صدق استراتيجية الشركة وحسن بصيرتها في سياستها التوسعية المقبلة، بحيث أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية حاجة البلاد إلى المزيد من المنشآت السياحية والفندقية، لتلبية حاجة المواطن الكويتي، من توفير الترفيه المحلي وتوفير عناء السفر .

ومن جانبه قال باسكال غوفان، العضو المنتدب لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا انه يسعدنا عقد شراكة مع شركة تطوير عقاري راقية مثل الشركة العربية العقارية، لجلب علامتنا التجارية ستاي بريدج إلى الكويت، ليكون الفندق االافضل في الخليج للعلامة التجارية، لافتا الى ان الكويت تعد سوقاً مهمة لنا في ظل الخطط التي تتبناها الدولة حاليا ، ومواصلة مساعينا الدؤوبة لتوفير تجارب فريدة للزوار الوافدين إلى الكويت بغرض العمل أو الاستجمام.

وأضاف غوفان ان فنادق انتركونتيننتال تملك إرثاً قوياً في الكويت، والتي تشكل سوقاً رئيسا لنا في منطقة الخليج ونفخر بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع الشركة العربية العقارية لإطلاق العلامة التجارية ستاي بريدج، وكذلك توسيع عروضنا للمسافرين المحليين والدوليين على حد سواء، لافتا الى ان القطاع السياحي في الكويت يشهد تطوراً سريعاً، ولذا نسعى للاستفادة من فرص النمو الهائلة التي تقدمها رؤية الكويت 2035. واشارغوفان الى ان مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية لديها علاقة عائلية مع مجموعة بوخمسين القابضة تعود إلى أكثر من 3 عقود عبر اتفاقية حصرية على المدى الطويل لتطوير مزيد من الفنادق في الكويت والتي تشمل 13علامة منها فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليداي إن ريزورت، وهوليداي إن إكسبريس، وستايبريدج سويتس وهولوكس و كيمتون وافيد و هوتل انديغو وايفين هوتيل وكاندلود .

