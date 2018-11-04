مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.46 مليار جنيه مصري (بما يعادل نحو 25 مليون دينار) حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018، مقارنة مع 1.16 مليار جنيه (بما يعادل نحو 20.2 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 26.18%. ونمت الموجودات الاجمالية بواقع 21.76% لتبلغ 71.84 مليار جنيه مصري كما في نهاية سبتمبر 2018، وذلك بالمقارنة مع 59.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2017. كما ارتفعت ودائع العملاء الاجمالية خلال هذه الفترة بواقع 27.03 % لتبلغ 51.90 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 40.85 مليار جنيه في نهاية عام 2017. فيما ارتفع صافى قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية سبتمبر 2018 بواقع 15.13 % لتبلغ 39.04 مليار جنيه مصري مقارنة مع 33.91 مليار جنيه في نهاية عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني - مصر عصام الصقر، أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق ايجابية.

وأشار الى أن قوة أرباح الوطني مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، مبيناً أن هذا الاستقرار وهذا النمو الاقتصادى يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع في هذا السوق والتواجد فيه بشكل أكبر ليشغل مكانة أكثر تقدماً بين بنوك القطاع المصرفي المصري.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر الدكتور ياسر حسن أن البنك مستمر كما أظهرت نتائج الربع الثالث من هذا العام في مواصلة أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في جميع مؤشراته المالية، وذلك نتيجة لما يتبناه البنك من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية الراقية التى تلبى احتياجات العملاء الفعلية وتستند الى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الادارى والسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.

وذكر أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً الى أن البنك يسعى من جانب أخر الى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى في سبيل ذلك خطوات جيدة بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتى تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء. وأضاف أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 48 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص اسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان اسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الاسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بالاضافة الى المنتجات التقليدية، كما يمتلك البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الالكترونية مثل خدمة «وطني أون لاين» التي تتيح لعملاء البنك التمتع خدمات مصرفية آمنة في أى مكان وزمان.

