مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن اطلاق خاصية « Easy Pay «، الأولى من نوعها في الكويت، لحاملي بطاقاته الائتمانية فيما يزيد عن 100 من المحال المشاركة على مدى 12 شهراً بدون أية فوائد. بامكان العملاء من حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية شراء السلع والخدمات من المحال التجارية المشاركة وتقسيط قيمة مشترياتهم بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة. فعلى سبيل المثال، العرض الجديد الذي يقدمه بنك الخليج سوف يسمح للعميل بشراء هاتف نقال بقيمة 240 ديناراً من محلات X - سايت الغانم، وتقسيط 12 دفعة شهرية متساوية بقيمة 20 دينار بدون أية فوائد أو رسوم على المعاملة.

توفر خاصية «Easy Pay» القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الدفع من خلال تقسيم المبلغ الى دفعات شهرية على مدى 12 شهراً. وقد صمم بنك الخليج خاصية «Easy Pay» مع الأخذ بالاعتبار التزامه في تلبية احتياجات وتطلعات عملائه وخيارات التسوق المفضلة لديهم وذلك من خلال اختيار المحلات التجارية المشاركة بعناية فائقة.

يتم تسجيل أي معاملة في برنامج «Easy Pay» بكل سهولة من خلال منافذ البيع المخصصة والمحلات التجارية المشاركة في الخدمة، حيث لا يحتاج العملاء الى تقديم أي مستندات اضافية أو الاتصال بالبنك لتحويل المعاملة الى خدمة «Easy Pay»، كل ما على العميل القيام به هو الاستفسار عن توفر هذه الخاصية قبل اتمام عملية الشراء، بحيث يقوم أمين الصندوق في المحال المشاركة باجراء معاملة البطاقة الائتمانية على الجهاز المخصص لبرنامج «Easy Pay» والتي يتم تحويلها تلقائياً الى «Easy Pay». بامكان العملاء الاستفادة من أكثر من عمليــــة «Easy Pay» في الوقت نفسه على بطاقاتهم الائتمانية.

ومن جانبه قال أحمد الأمير مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج: «يلتزم بنك الخليج بايجاد حلول جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجات عملائه وتفوق تطلعاتهم. ونفتخر بقدرتنا على توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر، وتوفير ميزات مبتكرة لاثراء حياة العملاء اليومية. ومن هذا المنطلق يسعدنا الاعلان عن خاصية «Easy Pay» الأولى من نوعها في الكويت، لحاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية فيما يزيد عن 100 محل مشارك بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة. وقد صممت هذه الخاصية لاضفاء المزيد من الراحة لعملائنا الكرام الحاليين والمستقبليين. خدمة «Easy Pay» متوفرة في مجموعة واسعة من المحال التجارية».

