مال وأعمال

قام «التجاري» بدعم الندوة التوعوية الثالثة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء التي نظمتها محافظة الأحمدي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. ويأتي هذا الدعم في اطار الترتيبات التي قام بها البنك لتوفير الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والتوعوية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، أشاد مدير العلاقات الحكومية في المحافظة حامد الابراهيم بدور البنك التجاري ودعمه للحملة التوعوية التي نظمتها المحافظة حول ترشيد الكهرباء والماء لقاطني المحافظة، مشيداً باهتمام البنك بشتى الأنشطة التي من شأنها الاسهام في تنمية المجتمع من خلال تكريسه لمفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسساتية التي تخدم جميع قطاعات المجتمع، سواء التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو التربوية أو التوعوية، وذلك بهدف تحقيق الأثر الايجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي.

من جانبها، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع: «ان البنك التجاري يحرص على المشاركة في مثل هذه الحملات التوعوية وذلك انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية، موضحة أن «التجاري» دائم التواجد والحضور في مثل هذه الفعاليات التي تهدف الى ترسيخ مفاهيم الوعي لدى جميع المجتمع الكويتي».

