مال وأعمال

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة، محمد النقي ان الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية وتنوع كبير وأسعار مناسبة مما يتيح لها المنافسة في بعض الاسواق القريبة ولكنها تحتاج لمساندة اكثر ودعم اعلى واهتمام اشد من قبل المسؤولين مشيرا الى ان الكويت تمنح الصناعيين الحوافز بشكل مباشر وغير مباشر مشيرا الى ان المناطق الصناعية تحولت الى مناطق تجارية بسبب ضعف الرقابة وللاسف تحولت الى تجارية بالقانون.

واشار النقي الى ان الواسطة في الترخيص الصناعي سبب كبير لفقدان الصناعيين الكويتيين الحقيقيين لممارسة مهامهم فضلا عن هناك دراسات لتطوير القطاع الصناعي ومازالت في الادراج منذ زمن بعيد لافتا الى ان هناك 10 حوافز يعاني منها القطاع هي:

1 - توفير قسائم صناعية باسعار متواضعة رغم التأخير وبعض المعوقات التي يضعها المسؤولين رغم توصيات الحكومة بضرورة تفعيل القوانين ومن أهم العوامل لتشجيع التصنيع هي اعداد المناطق الصناعية وتقسيمها وتوفير البنية الأساسية لها كالطاقة والماء والطرق.

2 - توفير التمويل بشروط ميسرة ولذلك قد قامت الحكومة بانشاء بنك صناعي 1973 باعتباره آلية من آليات التصنيع وأداة لتنفيذ السياسة العامة بسعر فائدة منخفض 3.5%.

3 - توفير الحماية للسلع في حالة المنافسة فضلا عن ان الكويت الدولة الوحيدة عالميا التي وضعت الاعفاءات الجمركية.

4 - التسهيلات والاعفاءات الجمركية مؤكدا على ان اعفاء المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الالبات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية والسلع الوسطة كانت لها اثر جيد يدفع الصناعيين لعمل صناعات حقيقية فضلا عن اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير.

5 - الدعم والحوافز من خلال دعم أسعار بعض المدخلات.

6 - حوافز الأفضلية في المشتريات الحكومية.

7 - الدعم والحوافز غير المباشرة.

8 المساهمة في فتح اسواق جديدة من خلال الملحق التجاري في الدول الاخرى.

9 - توفير بعض الخدمات العامة كالطرق والكباري ووسائل النقل العامة اما مجاناً أو بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية.

10 - عدم انشاء صناديق مختصة تعنى بتمويل القطاع الصناعي ودعمه.

